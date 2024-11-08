Тело обнаружили на полу в подвале: в Полтавской области погиб строитель

В селе Горбановка, что в Щербановской громаде Полтавской области, на строительной площадке произошел трагический инцидент. Мужчина упал в котлован и погиб.

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Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Полтавской области. Правоохранители начали уголовное производство, сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Информация о событии поступила 7 ноября около 15:00 от медиков в отдел №2 Полтавского районного управления полиции. На место сразу выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

Предварительно установлено, что погибший – 43-летний житель Полтавской громады. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Представитель спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко сообщила "Суспільному", что трагедия произошла на строительстве на улице Зеленой: в результате падения в котлован мужчина получил смертельные травмы. Пока не установлено, был ли погибший работником на строительстве.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине многодетная семья отравилась грибами, что привело к смерти двух человек, включая трехлетнего ребенка.

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