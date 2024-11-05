В Тернопольской области многодетная семья отравилась грибами: умер мужчина и трехлетняя девочка

В Тернопольской области многодетная семья отравилась грибами, что привело к смерти двух человек, включая трехлетнего ребенка. Трагедия произошла в городе Копычинцы, Чертковского района.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполции Тернопольщины. "В больнице в результате пищевого отравления грибами еще 1 ноября умер мужчина 1965 года рождения, а на следующий день – малолетняя дочь его сожительницы", – говорится в сообщении.

Как стало известно, мужчина еще 27 октября собрал дикорастущие грибы, из которых приготовил блюда для всей семьи. Их ели восемь детей от трех до семнадцати лет и сам сожитель матери, тогда как женщина сама не употребляла приготовленную пищу. В тот же вечер у детей появились симптомы отравления, однако обращение в больницу произошло только 30 октября около 15:00.

Из-за тяжелого состояния детей срочно доставили во львовскую больницу, где младшую девочку пытались спасти путем оперативного вмешательства. Однако спасти его не удалось.

Сейчас семь детей остаются под наблюдением врачей в Киеве, их состояние стабильно тяжелое. По факту трагедии начато расследование, открыто уголовное производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Напомним, в Киеве зафиксировали случай ботулизма, который, вероятно, связан с употреблением вяленой рыбы. Товар был приобретен в одном из киосков города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. В медучреждения столицы госпитализированы 14 детей.

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