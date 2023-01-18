''От самого плохого спасло отключение света'': очевидцы авиакатастрофы в Броварах рассказали о подробностях трагедии

Утренняя авиакатастрофа в Броварах под Киевом могла обернуться еще большими жертвами, но людей спасли объективные обстоятельства, которые прежде вызывали только огорчение. Например, местную жительницу Екатерину, ее мужа и дочь Полину от рокового случая уберегло отключение света.

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Екатерина работает корреспондентом УНИАН и написала о своих впечатлениях на сайте издания. Она указала, что судьбоносными для ее семьи стали всего три минуты времени.

"Никогда не думала, что буду радоваться отключению света, но именно оно нас сегодня спасло от самого плохого, заставив спускаться с 15 этажа пешком и задержав на 3 минуты. Думаете, 3 минуты – ничего не решают? Да, и я так думала. Но в ситуациях, как сегодня, именно от них может зависеть выживешь ты, или умрешь", – рассказала автор публикации.

Очевидица события подчеркнула, что на улице утром стоял густой туман, который буквально застилал нижние этажи многоквартирных домов. Вместе с мужем они провели до школы старшего сына Вову, а затем отправились в детсад с его сестричкой Полиной.

Ничто не предвещало беды, все выглядело достаточно обычным, но уже на подходе к дошкольному учреждению, они услышали звук летящего вертолета. Шум нарастал, но из-за густого тумана увидеть его источник было невозможно... до самого падения.

"Падения непосредственно на садик, к которому мы уже приблизились вплотную. Помню, что этот вертолет был большой, красного цвета. Мы с дочерью и мужем упали на землю, закрывая головы руками, а вокруг нас сыпались пылающие обломки. Я видела, что вертолет упал на место, где должна была быть наша группа, на детей и их родителей. Я начала кричать", – вспоминает Екатерина.

Она добавила, что не только ее семья избежала гибели и отныне будет отмечать 18 января второй день рождения. Еще одна женщина в это утро не захотела вести дочь в садик.

"Без какой-либо веской причины. То ли интуиция, то ли судьба, то ли просто везение, — кто знает", – рассуждает женщина.

По ее словам, все дети из группы ее ребенка остались живы и, к счастью, не пострадали. Ранения от осколков получила только воспитательница и она была госпитализирована.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сотрудники Броварской полиции и спасатели разыскивают женщину, которая выходила из детского сада как раз в момент падения вертолета. Пока о ней ничего не известно.

В течение всего дня на месте аварии продолжали работать сотрудники спасательных служб. Туда также приходили местные жители. Люди приносили цветы в память о погибших руководителях Министерства внутренних дел, рядовых сотрудниках и ребенке.

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