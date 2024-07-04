Нашел в лесополосе: в Одесской области подросток попытался разобрать боевую часть 'Шахеда' и погиб от взрыва. Фото

В селе Старая Некрасовка в Одесской области 15-летний подросток погиб в результате взрыва, пытаясь разобрать боевую часть российского "Шахеда". Трагедия произошла 3 июля.

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Об этом сообщают местные СМИ. Эксперты, осмотревшие место происшествия, установили, что юноша принес домой взрывоопасный предмет, найденный в лесополосе, и начал разбирать его во дворе с помощью молотка и угловой шлифмашины.

Этим предметом оказалась боевая часть русского беспилотника типа "Шахед" ("Герань-2").

После очередного удара молотка раздался взрыв и вспыхнул пожар. Подросток погиб на месте от травм. Его мать, которая находилась в доме, госпитализировали без внешних повреждений, но в шоковом состоянии.

Пожарные ликвидировали возгорание. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты по управлению взрывотехнической службы областной полиции.

В связи с гибелью ребенка было начато производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Полиция устанавливает все обстоятельства этого трагического события.

"Призываем взрослых и детей быть очень внимательными и осторожными, ведь в стране война и где угодно можно встретить опасные предметы. При обнаружении боевых припасов, снарядов, мин и т.п., или подозрительных предметов не касайтесь их, а безотлагательно сообщайте на спецлинию Национальной полиции" 102" или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям "101", – отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области два человека, среди которых одиннадцатилетний ребенок, взорвались на российской мини. Трагедия произошла в поселке Музыковцы в мае. Мальчик был госпитализирован с обломочными ранениями ног, грудной клетки и живота.

Как сообщал OBOZ.UA, на пограничные Черниговщины не так давно на взрывном устройстве взорвался автомобиль с электриками. Двое работников получили ранения. После этого случая председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус снова призвал жителей приграничных общин быть бдительными по поводу взрывчатки.

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