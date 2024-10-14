На Черниговщине автомобиль влетел в отбойник: водительница погибла на месте, пострадали двое детей. Фото

На Черниговщине утром 13 октября произошло смертельное ДТП. Автомобиль на автодороге между Борзной и Нежином врезался в отбойник, что привело к гибели водительницы.

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Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Черниговской области. В аварии пострадали также двое детей. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители.

По предварительной информации, 23-летняя водительница "Дэу Ланос", двигаясь по трассе "Кипти-Глухов-Бачевск" в направлении Нежина, неподалеку от села Лесное потеряла управление и врезалась в металлический отбойник.

Женщина скончалась на месте в результате полученных травм. Ее двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 10 и 12 лет были госпитализированы в Нежинскую больницу.

Следователь полиции зарегистрировал это событие в Едином реестре досудебных расследований в соответствии с частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Полиция также обращается к свидетелям ДТП, если у кого-либо есть информация об обстоятельствах происшествия, просьба звонить на линию 102. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Днепре утром 14 октября автомобиль на высокой скорости вылетел на тротуар у остановки общественного транспорта, сбив людей. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром 14 октября легковушка на скорости въехала в опору рекламного щита. Чтобы деблокировать водителя из железной ловушки, на место вызвали спасателей.

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