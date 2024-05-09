Группа 'Информационное сопротивление' получила в Польше награду 'За свободу слова'

Во вторник, 7 мая, в Польше вручили журналистские награды Press Club Polska 2024. Группа "Информационное сопротивление" получила награду "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) Международной ассоциации пресс-клубов (IAPC)

Об этом сообщило "Польское радио".

Следует отметить, что в разные годы этой наградой отмечали такие уважаемые издания как The Washington Post, The Guardian, а также журналистов телеканала Al-Jazeera, "Репортеры без границ" и независимых турецких журналистов.

IAPC присуждает "Премию свободы слова" лицам или организациям за исключительный вклад в борьбу или защиту свободы слова, а также за создание условий и поддержку усилий по продвижению свободы слова.

Победителя выбирают все пресс-клубы-члены IAPC из более чем 30 стран. Победитель получает медаль свободы слова.

Со своей стороны группа "Информационное сопротивление" выразила благодарность Международной ассоциации пресс-клубов за высокую оценку их деятельности, "мотивирующей нас на работу в сфере работы свободной журналистики".

Команда ИС посвятила полученную награду памяти своего "собрата и великого патриота Украины Дмитрия Тимчука".