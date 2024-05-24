Безопасный инновационный город с мультиэкономикой: в Киеве презентовали образ возрождения Мариуполя

Акцент на инновациях и современных технологиях, но с сохранением памяти. Таким эксперты видят возрожденный Мариуполь после деоккупации. В Киеве прошел воркшоп "Визия Мариуполя 2040. Моделирование экономического обновления" в рамках проекта "Мариуполь Реборн", сообщает пресс-служба.

"Пока нет четкого ответа, каким должна быть новая модель экономического развития Мариуполя. Она должна быть диверсифицированной. Также нам важно сохранить промышленный потенциал города и пойти по пути "зеленой металлургии", а также раскрыть морской потенциал Мариуполя. Для этого ищем лучшую экспертизу и новые векторы экономического восстановления", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Во время воркшопа, в котором приняли участие представители власти, бизнеса, ученые и польские партнеры проекта – команды Гданьска и Вроцлава, было представлено объединенное урбанистическое видение. Ранее сообщалось, что над восстановлением Мариуполя работали 4 архитектурных команды.

Мариуполь – поликультурный город с насыщенной историей и сложным наследием. Найти его множественные идентичности и гармонично проявить их в городском пространстве одна из главных задач реконструкции. Четыре архитектурных команды были объединены в единую для осмысления и анализа предыдущих наработок и дальнейшего формирования единой стратегии восстановления. Каждая из команд отвечала за отдельный слой исследования и проектирования. Все решения стратегии принимались по результатам совместных обсуждений, в том числе с мариупольцами, которые сейчас проживают в других городах Украины", – рассказал Фулко Трефферс, соучредитель архитектурной команды RO3KVIT.

В объединенном видении говорится, в частности, что исторический центр города будут восстанавливать с тщательной реконструкцией зданий, которые можно восстановить, и осторожной интеграцией современной застройки.

Безопасный компонент архитекторы предлагают реализовать за счет широкой сети укрытий и уменьшения путей эвакуации. Для этого предлагают использовать застройку не выше 6 этажей. А первоочередной задачей будет разминирование, маркировка безопасных пешеходных маршрутов и возобновление сети общественного транспорта.

Директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн" Наталья Емченко подчеркнула, что большую роль в вопросах восстановления надо отвести ветераноцентричности:

"По окончании службы само участие в восстановлении может стать для военных следующим большим делом. И Мы, бизнес, работодатели, должны адаптировать себя к возвращению людей с военным опытом. Быть готовы конкурировать за них и по максимуму привлекать их умения и знания. И не только бизнес, но и общины Мариуполь в свое время решил стать городом, который приглашает к себе переселенцев и выиграл – в город приехало 100 тысяч переселенцев и это дало мощный толчок к росту. То же будет с общинами, которые решат быть ветераноцентрическими. Это определенный вызов, но они выиграют от этого".

Что касается медицинской части, участники обсуждения предлагают модернизировать существующие больницы, привести их в требования современности и инклюзивности. А также заложить предпосылки для строительства медицинского кампуса и реабилитационных центров.

Возвращение людей должно обеспечить создание широкой сети образовательных центров и рабочих мест. В настоящее время продолжаются дискуссии, как будут восстанавливаться промышленные анклавы.

Напомним, проект "Мариуполь Реборн" реализует Мариупольский горсовет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.