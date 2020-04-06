Российская актриса Агата Муцениеце призналась, что актер Павел Прилучный, с которым они объявили о разводе в феврале этого года, стал плохо к ней относится и пытался ее запугать.

Об этом артистка рассказала в YouTube-шоу "Честный развод".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный spletnik.ru

Так, по словам Агаты, в браке с Прилучным она была жертвой.

"Наши отношения стали портиться год назад. Все это время винила себя в том, что моя семья рушится и пыталась сохранить брак ради детей: сына Тимофея и дочки Мии. И только со временем поняла, что я жертва", – говорит Муцениеце.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьми donday.ru

Кроме того, актриса признается, что Прилучный плохо к ней относился:

"Эти дурацкие стадии отрицания, всепрощения. Мне казалось, что это просто плохая стадия, которая скоро закончится. Я не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне. Но в итоге чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный kino-teatr.ru

Также актриса отметила, что муж пытался ее запугать.

"Ты же латышка, кто тебе тут будет помогать", – говорил Прилучный Агате.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный spletnik.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что они с актером Павлом Прилучным решили развестись, потому что перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.

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