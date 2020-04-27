"Глупые женщины!" Долина оскорбила феминисток

Российская певица Лариса Долина жестко высказалась о феминистках и назвала их "глупыми женщинами".

Такое заявление она сделала в интервью изданию "Известия".

Журналистка спросила у артистки, не умерло ли у женщин желание любви в эпоху феминизма, и когда некоторые говорят, что мужчина уже не нужен.

"Так говорят только глупые женщины. Не знаю, сами ли себе они врут или хотят врать другим. Как нормальная женщина может выбрать путь феминизма? Женщина должна любить, ей это дано Господом Богом. Все женщины хотят быть любимыми и все хотят любить. Я не исключение. Считаю, что все эти разговоры — только разговоры. Представительницы этих движений, наверное, просто хотят на себя внимание обратить", - заявила Долина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил певицу и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии.

Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

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