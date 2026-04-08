УкраїнськаУКР
русскийРУС

Звезды из народа: 10 артистов из маленьких сел, чьи имена теперь знает вся Украина

Анастасия Какун
Шоу Oboz
5 минут
612
Долгий период среди общества существовало стереотипное мнение о том, что родившись в небольшом селе якобы почти невозможно достичь успеха на большой сцене или в индустрии кино. Однако в украинском шоу-бизнесе есть немало звезд, которые уверенно разрушили это устаревшее представление и на собственном примере доказали, что благодаря усердному труду и таланту можно добиться карьерных вершин, несмотря ни на что.

Видео дня

Сегодня каждый гражданин Украины, и даже некоторые иностранцы, знают имена Тины Кароль, Софии Ротару и Ады Роговцевой, которые являются выходцами из небольших населенных пунктов и когда-то, возможно, и сами не имели представления, какую популярность смогут получить. OBOZ.UA расскажет о 10 украинских артистах из маленьких сел, которые сегодня стали настоящими звездами.

Alyona Alyona

Рэперка Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) родилась в поселке Капитановка, что на Кировоградщине. Там она жила до 13 лет, а позже вместе с родителями переехала в Барышевку Киевской области.

Долгое время Alyona Alyona работала воспитательницей в детском саду, однако в определенный момент решилась перевернуть свою жизнь на 360 градусов. Она начала заниматься музыкой, более того, заявила о себе на международной арене, заняв с коллегой Jerry Heil третье место на Евровидении 2024.

Тина Кароль

Певица Тина Кароль, настоящее имя которой Татьяна Либерман, родилась в небольшом поселке Оротукан Магаданской области России. В этом населенном пункте исполнительница провела свое детство, а вот школу начала посещать уже в Украине – ее семья переехала в родной город матери Ивано-Франковск.

Повзрослев, Тина Кароль шаг за шагом выстраивала карьеру в индустрии музыки. Артистка принимала участия в различных фестивалях, играла в театрах и в конце концов завоевала бешеную любовь аудитории.

София Ротару

Певица родом из села Маршинцы Черновицкой области. София Ротару росла в многодетной семье и с ранних лет помогала родителям по хозяйству, однако параллельно растила в себе любовь к музыке. Артистка пела в хоре, знала много народных песен и со временем "засияла" на большой сцене.

Хотя сейчас знаменитость редко выходит на связь с фанатами, остается весомой личностью в украинском шоу-бизнесе, а ее песни до сих пор сохраняют популярность.

Павел Зибров

Павел Зибров родился в селе Красное, что в Винницкой области. В возрасте 9 лет он с семьей переехал в Киев, где поступил в музыкальный лицей имени Николая Лысенко и учился по специальности виолончелист, контрабасист. Получать образование исполнитель продолжил в консерватории.

Сейчас Павел Зибров является одним из самых узнаваемых артистов украинской эстрады. Его композиции пополняют плейлисты слушателей всех возрастов, а концерты собирают толпы фанатов.

Ада Роговцева

Выдающаяся актриса театра и кино родилась в Глухове Сумской области. Когда Ада Роговцева училась в школе, ее семья приняла решение переехать в Полтаву, а со временем она поехала получать образование в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Wellboy

Певец Антон Вельбой, который выступает на сцене под творческим псевдонимом Wellboy, является выходцем из села Грунь Сумской области. Он окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Режиссер эстрады", однако жизнь связал с совсем другой сферой. В 2019 году Wellboy заявил о себе на сцене талант-шоу "X-Фактор", где хотя и не одержал победу, покорил сердца аудитории.

Прорваться в украинском шоу-бизнесе артисту удалось с помощью трека "Гуси", который в свое время "разрывал" чарты и играл чуть ли не везде.

Василий Зинкевич

Эстрадный исполнитель родился в селе Васьковцы, что в Хмельницкой области. Еще с ранних лет он устраивал родственникам концерты на импровизированной сцене, а с годами превратил детское увлечение в успешную карьеру.

Степан Гига

Один из величайших представителей украинской поп-эстрады родился в селе Белки на Закарпатье. Он любил музыку с самого детства, поэтому был участником различных ансамблей, а когда стал старше, постепенно завоевывал свое "место под солнцем" в шоу-бизнесе.

Талант Степана Гиги не остался незамеченным, поэтому его хиты "Этот сон", "Яворина", "Золото Карпат" и многие другие остаются популярными и среди современных слушателей. Хотя сердце артиста остановилось 12 декабря 2025 года, его творчество не угасло ни на миг.

Вадим Яценко

Хормейстер Львовской национальной оперы и звезда хора "Гомон" Вадим Яценко родился в селе Поток Киевской области. Он посвятил музыке большую часть жизни, а впервые появился на телевидении в восьмом сезоне шоу "Голос страны". На этапе слепых прослушиваний он исполнил трек "Гуцулка Ксеня", но, к сожалению, не смог развернуть кресло ни одного из профессиональных судей.

Однако с годами имя Вадима Яценко все же стало известно всей Украине. В 2025 году хор "Гомон" перепел легендарный хит Степана Гиги "Цей сон", после чего дирижер привлек внимание аудитории впечатляющим голосом и харизмой, став настоящей сенсацией.

Надежда Мейхер

Бывшая участница группы "ВИА Гра" также родом из небольшого населенного пункта. Надежда Мейхер родилась в селе Збручевка Хмельницкой области, откуда с годами перебралась в Киев и построила хорошую карьеру. Она присоединилась к коллективу "ВИА Гра", была телеведущей и появлялась на многих светских мероприятиях, однако после начала большой войны исчезла из информационного пространства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe