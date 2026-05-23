'Мы защищаем Европу полностью, а не полумерами': Зеленский ответил Мерцу на ассоциированное членство Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею предоставления Украине ассоциированного членства в Европейском союзе без права голоса. Он подчеркнул, что такой подход является несправедливым и не соответствует вкладу Украины в безопасность Европы.

По словам главы государства, Киев ожидает полноценной интеграции в ЕС с равными правами. Об этом говорится в письме президента Украины Владимира Зеленского к руководству Европейского союза, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Зеленский заявил, что предложение Германии о предоставлении Украине статуса "ассоциированного" члена ЕС неприемлемо. Такой формат, по его словам, предусматривает участие в заседаниях без права голоса, что фактически лишает Украину влияния на принятие решений.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась безгласной", – подчеркнул президент.

Инициативу относительно ассоциированного членства предложил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он рассматривает этот вариант как промежуточный этап на пути к полноправному членству Украины в ЕС, а также как возможный инструмент для продвижения переговоров о прекращении войны.

В то же время Зеленский в своем письме отметил, что после политических изменений в Венгрии появилось больше возможностей для продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС. В частности, он отметил, что уход от власти премьер-министра Виктора Орбана, который был одним из главных оппонентов расширения Евросоюза, открывает новое "окно возможностей".

Президент обратился к председателю Европейского совета Антониу Кошти, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также к президенту Кипра Никосу Христодулидису, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

В письме Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны и отметил роль Украины в сдерживании российской агрессии.

"Мы защищаем Европу – в полной мере, а не частично и не полумерами", – заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в рамках Европейского союза. По его словам, именно сейчас есть подходящий момент для перехода к полноценному и содержательному членству Украины в ЕС, без промежуточных решений, которые ограничивают ее политические возможности.

Накануне стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского Союза как промежуточный этап перед полноценным вступлением. Инициатива также предусматривает постепенное включение Украины в бюджет ЕС и предоставление дополнительных гарантий безопасности через механизмы Евросоюза.

В правительстве Украины заявили, что письмо канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности "ассоциированного членства" не создает альтернативы полноправному вступлению Украины в ЕС. Наоборот – оно подтверждает курс на полную интеграцию и открытие всех переговорных кластеров.

