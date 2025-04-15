Alyona Alyona, которая переехала из Киева в село в горах, назвала сумму, которую тратит в месяц

Украинская репер Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко), которая переехала из Киева в поселок Выгода в Ивано-Франковской области, рассекретила, сколько денег тратит в месяц. По словам артистки, для комфортной жизни ей нужно около двух тысяч долларов.

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33-летняя исполнительница отметила, что жизнь в селе в горах обходится ей гораздо дешевле, чем в столице. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Здесь (на Ивано-Франковщине – Ред.) я трачу меньше, потому что меньше где-то езжу. Если учитывать аренду жилья, здоровья, автомобиль и питание, то это где-то 2 тысячи долларов в месяц", – поделилась артистка.

Следует отметить, что Alyona Alyona решила переехать из Киева в Выгоду еще год назад. Репер объяснила: в этом поселке живет ее любимый мужчина, и она давно хотела жить в более спокойном регионе.

"Круты не крути, а я из села. То, что у тебя есть доступ к природе, очень важно. Думаю, что полномасштабное вторжение просто усилило и вытащило все то, что тебе нравилось, но ты об этом забыл из-за своей карьеры и работы. Дофамин, я могу съесть шоколадку и я счастлива. А вот серотонин – это восход и закат солнца, пойти в лес по грибы, увидите заснеженные деревья. Это то счастье, которого не хватает", – отметила исполнительница.

Alyona Alyona также призналась, что мечтает как можно скорее приобрести дом в Ивано-Франковской области, чтобы иметь собственный огород. Сейчас она живет в арендованном жилье, поэтому имеет лишь небольшой клочок земли, который планирует засадить растениями.

"Я по клумбам. Растения сажать это мое. У меня есть клочок земли под балконом, так я уже и на балконе посадила тюльпаны и нарциссы", – рассказала артистка.

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