Звезда украинских сериалов рассказал о своей жене – воспитательнице детского сада: эта история любви – готовый сценарий для фильма

Актёр Владимир Гладкий, известный по сериалам "Участковый из ДВРЗ", "Ничто не повторяется дважды" и "АТП Перевозчики", который женился в середине июля, рассказал о своей жене Наталье. Его история любви могла бы стать сюжетом для романтического фильма: они знали друг друга с детства, затем на долгие годы потеряли связь, а впоследствии снова встретились и поняли, что это не случайность.

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По словам актера, его избранница по специальности – воспитательница в детском саду. Об этом Владимир Гладкий рассказал в интервью OBOZ.UA.

Владимир и Наталья знакомы много лет, потом потеряли связь, жили каждый своей жизнью, а спустя годы снова встретились. На момент их воссоединения Гладкий как раз переживал разрыв длительных отношений. Наталья в то время жила за границей, поэтому сначала они просто много общались.

"Это вообще, знаете, очень интересная история, – рассказывает актер. – Потому что в тот момент я находился на перепутье – закончились длительные отношения. И тут в моей жизни снова появляется Наталья. Сначала мы просто общались как друзья. Тем более что она была в Германии, мы много разговаривали. И в какой-то момент я начал ловить себя на мысли: "А это же мой человек". Не было такого: увиделись, искра, бабочки в животе, и все понеслосьу. У нас все началось с разговоров. И сейчас могу сказать: это очень близкий мне человек. Я даже иногда говорю, что нельзя быть такой доброй. Мир на самом деле не очень бережет таких людей".

"По профессии Наталья – воспитательница в детском саду, – продолжил актер. – И вот это меня немного огорчает. Потому что такие профессии часто недооцениваются. Человек фактически отдает свое время чужим детям, вкладывается в них, а взамен получает не так уж и много. Сейчас она изучает языки, смотрит, что ей интересно, какие есть возможности. И мне хочется, чтобы она нашла свое".

Актер рассказал о своей свадьбе, на которую собралось немало звездных коллег – Вячеслав Довженко с невестой, Дарья Петрожицкая, Арам Арзуманян с женой, Ксения Вертинская с мужем Игорем Рубашкиным.

"Мы планировали все довольно скромно, в том числе и с финансовой стороны, поэтому не могли себе позволить нанять отдельного человека на каждую должность – организатора, декоратора и так далее, – признался актер. – Например, декорации делала Дашка Петрожицкая вместе с сестрой Настей, помогали другие коллеги. И мне это, кстати, очень понравилось. Когда все сделано своими руками, это как-то теплее, душевнее. И ты это больше ценишь".

"Но, честно говоря, период перед свадьбой был очень насыщенным, – добавил актер. – Во-первых, у меня был проект, а во-вторых, само торжество требовало решения кучи организационных вопросов. В какой-то момент я уже говорил себе: "Боже, зачем мы в это ввязались?" Перед церемонией, в последнюю ночь, просто лежал без сил и думал: "Ничего не хочу". А потом наступил сам день – и я понял, ради чего мы это делали. Вокруг было столько классных людей! И тебе просто кайф от того, что они рядом".

Гладкий говорит, что, несмотря на войну, они с Натальей не будут откладывать рождение детей: "Я хочу детей, нужно продолжать украинский род. Недавно видел статистику, что для того, чтобы вернуться к уровню населения 2022 года, женщина в Украине должна родить восемь детей. Я не сторонник такого радикализма, но считаю, что хотя бы двое детей в семье – это хорошо. Говорю Наталье: если дети будут похожи на тебя, буду счастлив. А я уже добавлю им немного своей жесткости и хитрости – получится хорошее сочетание. Поэтому всем украинцам рекомендую: любите друг друга! Это сейчас тоже важно для нашей страны".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Сопонару, покинувшая "Квартал 95", призналась, готова ли она уйти в декрет и чего боится во время войны: "Я не настолько смелая".

Полное интервью с Владимиром Гладким читайте на OBOZ.UA здесь.

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