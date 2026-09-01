"Я не настолько смелая". Ирина Сопонару призналась, готова ли она уйти в декрет и чего боится во время войны

Актриса и юмористка Ирина Сопонару, которая в 2024 году вышла замуж за британца Риса Бейнхема, рассказала о своем отношении к материнству. Артистка не скрывает, что задумывается о детях.

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Однако признается: ее пугает перспектива беременности, родов и жизни с маленьким ребенком в условиях полномасштабной войны. Об этом Сопонару рассказала в интервью OBOZ.UA.

На вопрос журналиста о детях Сопонару сначала ответила в шутку, назвав своими детьми двух кошек, которых они с мужем приютили во время войны. "А у нас есть двое детей – наших общих. Два котика, которых мы усыновили во время войны (после начала полномасштабной войны Ирина и Рис приютили кота Мафина, которого вывезли из Мариуполя. Позже в семье появился еще один кот – Куки. – Ред.). Так что мы пока что родители двух котиков", – пошутила артистка.

"Мы просто не форсируем события, – продолжает актриса. – Как будет, так будет. Конечно, хотелось бы рожать в мирное время, потому что этих стрессов и так хватает. Я вообще очень восхищаюсь женщинами, которые сейчас через это проходят. Они просто героини. Потому что и в мирное время беременность, роды, маленький ребенок – это непросто. А сейчас быть беременной, рожать, а потом с маленьким ребенком во время тревог бегать в укрытие… Это очень тяжело – и физически, и эмоционально. Поэтому я искренне восхищаюсь такими женщинами. Наверное, я пока еще не настолько смелая, чтобы решиться на это в таких условиях".

На уточняющий вопрос, есть ли у нее самой мысли о детях, Сопонару ответила утвердительно. Однако конкретных планов супруги не назвала. "Мысли есть, конечно. Но я немного боюсь, поэтому пока не форсируем. Посмотрим, как оно будет", – подытожила артистка.

Полное интервью с Ириной Сопонару читайте на OBOZ.UA здесь.

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