Звезда телемарафона Витвицкая забеременела в 45 лет: как выглядит ведущая в положении и что известно о ее возлюбленном-воине

Ведущая телемарафона и журналистка Соломия Витвицкая сообщила о беременности. 45-летняя медийщица впервые станет мамой и поделилась новостью, опубликовав видео вместе с женихом-военным Алексеем Ситайлом и снимками УЗИ.

В ролике Витвицкая сначала появляется спиной к камере, после чего разворачивается вместе с любимым, демонстрирует заметно округлившийся живот и карточку с результатами обследования. В конце видео пара обнимается и целуется.

"В ожидании нашего чуда", – подписала она публикацию.

На обнародованном видео Витвицкая позирует вместе с Ситайлом на фоне заката. Ведущая одета в светлое платье свободного кроя и держит руки на животе. Рядом с ней – возлюбленный в военной форме. В руках он держит несколько снимков УЗИ, повернутых к камере.

Пара обручилась в феврале 2025 года – предложение состоялось в День святого Валентина. Тогда Витвицкая показала кольцо и обнародовала романтическое видео с объятиями и поцелуями. Для журналистки этот брак станет вторым: ранее она была замужем за Владом Кочатковым, с которым развелась в 2021 году.

Знакомство Витвицкой и Ситайло произошло еще до полномасштабного вторжения в кругу общих друзей, однако более активное общение началось уже во время большой войны. Алексей вступил в ряды ВСУ, а ведущая занималась волонтерством, что сблизило их.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за службы любимого пара неоднократно переживала длительные разлуки. В июле 2024 года Витвицкая ездила в Донецкую область, чтобы увидеться с ним и передать помощь военным. Тогда она преодолевала путь из Киева через Запорожье до прифронтовых территорий и делилась деталями поездки в соцсетях.

