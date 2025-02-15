Соломии Витвицкой сделали предложение: журналистка показала кольцо от бойфренда-военного

Украинская журналистка Соломия Витвицкая поделилась с подписчиками кардинальными изменениями в личной жизни. Бойфренд ведущей Алексей Ситайло, который защищает Родину от врагов, сделал ей предложение руки и сердца.

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Радостной новостью она поделилась на личной странице в Instagram, где показала первое фото мерцающего кольца. Для важного мероприятия любимый медийщика выбрал достаточно символическую дату, ведь сделал предложение в День святого Валентина.

Соломия Витвицкая обнародовала короткое романтическое видео, на котором пара нежно обнимала и целовала друг друга. Журналистка держала большой букет красных роз, а в руке Алексея Ситайло можно заметить небольшую коробочку, где вероятно было кольцо. Ведущая не была слишком многословна в подписи к ролику, поэтому просто оставила смайлик красного сердечка в комментариях. На трогательное видео она наложила песню Светланы Тарабаровой – "Я кажу так".

Вскоре Соломия Витвицкая вышла на связь в stories и поделилась снимком роскошного кольца, которое получила от любимого. Журналистка сфотографировала руку на фоне цветов, а на ее безымянном пальце сверкала украшение с драгоценными камнями.

Подписчики и друзья Соломии Витвицкой были рады узнать о таких изменениях в личной жизни ведущей, поэтому оставили большое количество положительных комментариев под постом:

"Наконец-то, класс. Я вас поздравляю, мои хорошие".

"Ура! Рада за вас сильно! И претендую на приглашение".

"Я обожаю вас! Будьте так же счастливы, как сегодня, всю жизнь".

Брак с Алексеем Ситайлом станет для журналистки вторым. Осенью 2013 года Витвицкая узаконила отношения со своим первым избранником Владом Кочатковым. Однако со временем их роман дал трещину, поэтому в 2021-м супруги развелись.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бойфренд Леси Никитюк признался ведущей.

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