Звезда 'Сумерек' помог случайным людям избавиться от долгов на сумму миллион фунтов: для этого ему понадобилось всего 100 тысяч

Британский актер и звезда фильма "Сумерки" Майкл Шин помог погасить долги на сумму миллион фунтов стерлингов (около $1,25 млн) 900 незнакомым жителям Уэльса. Для этого он основал компанию по выкупу долгов, на которую потратил всего £100 000 (примерно $125 000) собственных средств.

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Как сообщает BBC, подробная информация об этом проекте появится в документальном фильме "Тайная раздача миллиона фунтов Майклом Шином", первопоказ которого состоится на следующей неделе. Основной целью шоу является осветить, как некоторые банки и финансовые компании наживаются на наиболее уязвимых слоях населения.

Майкл Шин объяснил, что существует определенная система, по которой долги людей объединяются в пакеты, а затем могут быть проданы предприятиям по сниженной цене. Благодаря этому знаменитости удалось основать компанию и выкупить долги на сумму миллион фунтов всего за 100 тысяч и позволил людям не возвращать их, потому что хотел помочь.

Актер признался, что сначала относился к этой системе с особой осторожностью, однако решился на важный шаг, когда пообщался с работницей кафе в городе Порт-Талбот. Там закрыли сталелитейную кампанию, поэтому тысячи людей остались без работы.

"Женщина, которая работала в кафе, где мы снимали фильм, рассказала мне историю о мужчинах, сидевших за каждым столиком в слезах, ведь потеряли работу. Тогда это действительно задело меня за живое, я просто подумал, что я могу сделать все, что угодно, чтобы помочь", – рассказал знаменитость.

Компания была создана не на имя Майкла Шина, чтобы все происходило тайно. Поэтому актеру пришлось потратить на воплощение замысла около двух лет. Он отметил: не знаком ни с одним человеком, которому помог избавиться от долгов, только знает, почему они взяли займ.

Следует отметить, что еще в 2021 году Майкл Шин назвал себя "некоммерческим актером". Тогда знаменитость пообещал тратить все заработанные средства на добрые дела. В 2025-м он начал финансировать театральную компанию, чтобы "заполнить пробел, образовавшийся после закрытия Национального театра Уэльса".

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