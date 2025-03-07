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Звезда "Сумерек" помог случайным людям избавиться от долгов на сумму миллион фунтов: для этого ему понадобилось всего 100 тысяч

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Звезда 'Сумерек' помог случайным людям избавиться от долгов на сумму миллион фунтов: для этого ему понадобилось всего 100 тысяч

Британский актер и звезда фильма "Сумерки" Майкл Шин помог погасить долги на сумму миллион фунтов стерлингов (около $1,25 млн) 900 незнакомым жителям Уэльса. Для этого он основал компанию по выкупу долгов, на которую потратил всего £100 000 (примерно $125 000) собственных средств.

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Как сообщает BBC, подробная информация об этом проекте появится в документальном фильме "Тайная раздача миллиона фунтов Майклом Шином", первопоказ которого состоится на следующей неделе. Основной целью шоу является осветить, как некоторые банки и финансовые компании наживаются на наиболее уязвимых слоях населения.

Звезда "Сумерек" помог случайным людям избавиться от долгов на сумму миллион фунтов: для этого ему понадобилось всего 100 тысяч

Майкл Шин объяснил, что существует определенная система, по которой долги людей объединяются в пакеты, а затем могут быть проданы предприятиям по сниженной цене. Благодаря этому знаменитости удалось основать компанию и выкупить долги на сумму миллион фунтов всего за 100 тысяч и позволил людям не возвращать их, потому что хотел помочь.

Актер признался, что сначала относился к этой системе с особой осторожностью, однако решился на важный шаг, когда пообщался с работницей кафе в городе Порт-Талбот. Там закрыли сталелитейную кампанию, поэтому тысячи людей остались без работы.

"Женщина, которая работала в кафе, где мы снимали фильм, рассказала мне историю о мужчинах, сидевших за каждым столиком в слезах, ведь потеряли работу. Тогда это действительно задело меня за живое, я просто подумал, что я могу сделать все, что угодно, чтобы помочь", – рассказал знаменитость.

Звезда "Сумерек" помог случайным людям избавиться от долгов на сумму миллион фунтов: для этого ему понадобилось всего 100 тысяч

Компания была создана не на имя Майкла Шина, чтобы все происходило тайно. Поэтому актеру пришлось потратить на воплощение замысла около двух лет. Он отметил: не знаком ни с одним человеком, которому помог избавиться от долгов, только знает, почему они взяли займ.

Следует отметить, что еще в 2021 году Майкл Шин назвал себя "некоммерческим актером". Тогда знаменитость пообещал тратить все заработанные средства на добрые дела. В 2025-м он начал финансировать театральную компанию, чтобы "заполнить пробел, образовавшийся после закрытия Национального театра Уэльса".

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