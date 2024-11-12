Солист Coldplay Крис Мартин остановил концерт, чтобы помочь ребенку в толпе: момент попал на видео

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин спас попавшего под давление толпы юного фаната на одном из своих концертов на прошлой неделе. 47-летний вокалист заметил суету со сцены во время концерта группы в Сиднее, Австралия.

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Крис увидел мальчика, пытавшегося устоять в фан-зоне среди людей во время мирового тура группы "Music Of The Spheres". Видеозапись этого момента появилась в TikTok. На ней видно, как артист указывает на мальчика и предлагает ему безопасное место, чтобы посмотреть шоу до конца. "Ты можешь сидеть прямо здесь, чтобы не быть зажатым", – сказал звезда.

"Ты не должен быть раздавлен всеми этими взрослыми", – добавил он. Фаната подняли над сценическими барьерами на место рядом с платформой. Знаменитость добавил перед тем, как продолжить выступление: "Сиди здесь, мой маленький братец... так лучше? Мы позаботимся о тебе, друг". Многие поклонники поспешили похвалить Криса за его добрый жест.

Один написал: "Это была лучшая часть вечера". Второй отметил: "Крис был очень мил, когда сделал это", а другой отметил: "Это было классно". Недавно фанаты были шокированы, когда Мартин провалился в открытый люк во время огромного аншлагового шоу. Он шел задом наперед по сцене, упав в пропасть. Детали – в нашем материале.

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