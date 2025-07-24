Звезда сериала 'Слово пацана', от которого сходили с ума украинские подростки, стал оккупантом: его подозревают в жестоком убийстве

Пока украинские подростки цитировали сериал "Слово пацана", надевая на себя "эстетику 90-х", один из его актеров готовился к участию в войне против Украины. Речь о Сергее Базанове, исполнителе роли бандита Демида. Как выяснилось, этот герой экранов имеет не только актерский, но и куда менее почетный опыт – его подозревают в жестоком убийстве бизнесмена. И пока судебная тяжба продолжается, Базанов уже успел подписать контракт с Минобороны РФ и поехать "исправлять репутацию" на поле боя.

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В правоохранительных органах РФ заявили, что Базанов, а также Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один подозреваемый осенью 2023 года заключили соглашения с Минобороны и сейчас выполняют "боевые задачи" в зоне так называемой "спецоперации". На совести этих людей – жестокое убийство бизнесмена, которого застрелили в голову для завладения сумкой с 900 тысячами долларов.

Сергей Базанов – типичный пример российского "пацана": родился в простой семье, занимался спортом, стал тренером, а потом актером криминального сериала. Дальше – как в кино, только по-настоящему: вооруженное нападение на бизнесмена в центре Москвы еще в 2011 году – все, как в сценарии "Слова пацана", только без титров и саундтрека.

Сначала он все отрицал, но позже признал участие в разбойном нападении. Убийство – нет, не он, хотя один из соучастников прямо указал на Базанова как на организатора.

Однако вместо тюремной камеры – контракт с российским Министерством обороны. Базанов, вместе с тремя соучастниками, решил "очиститься" в лучших традициях путинской амнистии: идет воевать против Украины, получает автомат – и вперед, "реализовываться". Теперь они не просто грабители и убийцы – они еще и "герои" России, как это любит называть кремлевская пропаганда.

Что за сериал и почему он вреден

Ирония в том, что именно украинские подростки изрядно вдохновились сериалом, в котором снялся Базанов. TikTok заполонили цитаты персонажей, видео с "пацанским кодексом", "эстетикой СССР" и бандитскими песнями.

А тем временем Госкино предупреждало: любое распространение российского контента в Украине – это нарушение закона. Но кого это интересует, если сериал "рвет тренды"? Психологи били тревогу, объясняя: подростки просто хотят подражать "авторитетам" и проявлять протест против окружения.

Сериал, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым, вышел в 2023 году и сразу приобрел бешеную популярность среди россиян – ну а как же, бандитские разборки, "свои пацаны", 90-е, которые они так любят. Но неожиданно фильм взорвал TikTok и в Украине, несмотря на полномасштабную войну.

Его герои – не просто подростки, а маленькие уголовники, которые пытаются выжить в уличном аду Казани 1980-х. Преступления, смерти, драки с милицией – все подается под соусом "дружбы, чести и братства". Как будто криминал это не трагедия, а крутая романтика.

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