На войне в Украине, в рядах оккупантов пока еще воюет 46-летний гражданин США Дерек Гаффман. Он весной 2025 года выехал с частью семьи в Россию, чтобы избежать американской "идеологической обработке" относительно ЛГБТ. Мужчина добровольно отправился на войну, с целью быстрее получить российское гражданство, а тем временем его жена Диана вновь начала спиваться.

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Гаффман с женой и тремя дочерьми переехал в деревню под Москвой, которую построили в 2023 году именно с целью привлечь американцев, которые хотят убежать от "либеральных гендерных норм", пишет Daily Beast. В United24 уточняют: деревенский проект провалился.

По предварительным прогнозам, несколько тысяч американцев были заинтересованы в таком переселении, но на сегодня там построено только два дома для двух семей мигрантов.

Гаффманы – одна из них, причем неполная. Маленьких дочерей Дерек и Диана перевезли в РФ без лишних разговоров, а вот более взрослые три сына Гаффманов оказались более умными и остались в США.

Сам Дерек утверждает, что в Америке идет "идеологическая обработка" всего населения с целью "прививки норм ЛГБТ". А в Украине, по его словам, "царит нацистский режим, везде биолаборатории по биологическому оружию" (это не шутка, он действительно в этом убежден). Поэтому он добровольно подписал контракт и отправился в российскую армию.

Почему Дерек не подписал контракт и не присоединился к, например, террористам ИГИЛ, чтобы воевать против "американских нацистов", он не объяснил. А желание воевать в Украине он объяснил тем, что хочет ускорить процесс получения российского гражданства.

Также, как считает Диана, поскольку Дерек по специальности строитель (работал на стройке сварщиком), ожидалось, что американца не отправят на передовую – он будет где-то в тылу строить фортификации.

По словам Дианны, у ее мужа нет военного опыта, а его обучение проводили на русском языке, которого он не понимает. Кроме того, она предположила, что Дерека обманули при подписании контракта, и рассказала, что за месяц его службы семья до сих пор не получила ни одной выплаты.

Причем она до сих пор одобряет поступок своего мужа пойти воевать против Украины.

В Daily Beast уточняют: в США Дианна лишь три года назад преодолела алкоголизм. А теперь "снова начала пить из-за стресса, связанного с новой жизнью" в России.

Как сообщал OBOZ.UA, агрессия против Украины дорого обходится оккупантам. С начала 2025 года армия российских захватчиков, в среднем, теряет 1251 военнослужащего ежесуточно. Это учитывая и ликвидированных, и раненых, говорит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Добавим: согласно статистике Генерального штаба ВСУ, накануне защитники Украины "отминусовали" 1180 российских оккупантов. Поэтому всего с начала полномасштабной войны противник потерял примерно 1 039 830 живой силы. И если Дерек действительно на передовой – у него много шансов попасть в эту статистику.

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