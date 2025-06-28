Звезда сериала 'Рабыня Изаура' прилетела в Сочи и рассыпалась в комплиментах России, которая уничтожает Украину

Бразильская актриса Луселия Сантуш, которая известна аудитории благодаря главной роли в сериале "Рабыня Изаура", прилетела в страну-агрессора Россию. Артистка, которая ранее восхищалась Киевом, однако после начала полномасштабной войны и словом не обмолвилась о террористической деятельности Кремля, стала членом жюри кинофорума в Сочи.

Видео дня

Соответствующая информация появилась на просторах пропагандистских медиа. Находясь на мероприятии, Сантуш не избежала возможности расхвалить РФ. Более того, она отметила, что когда получила предложение посетить страну-агрессора, согласилась без лишних колебаний, ведь, по ее мнению, необходимо "поддерживать постоянную связь".

"Думаю, что все фестивали, как внутренние в Бразилии или России, так и международные, значимы. На них мы обмениваемся опытом. Важно, чтобы наша профессия всегда жила и развивалась. Мы должны поддерживать постоянную связь друг с другом и нашей публикой. Именно поэтому я и приехала к вам. Когда мне предложили поработать в жюри и побывать в Сочи, я даже не раздумывала. Сразу ответила: "Да", – заявила звезда "Рабыни Изауры".

Позже Луселия Сантуш рассыпалась в комплиментах Москве. По словам актрисы, впервые она побывала в столице России в 2018 году, и была сильно впечатлена этим "космическим городом". Она добавила, что в будущем хотела бы посетить другие населенные пункты РФ, поэтому в ближайшее время может снова "осчастливить" россиян своим визитом. Однако, рассказывая обо всех "преимуществах" страны-агрессора, Луселия Сантуш ни разу не вспомнила о террористической войне, которую Россия начала на территории Украины, тем самым продемонстрировав свое истинное лицо.

"Москва меня удивила. Космический город. Меня поразило количество театров и музеев. Если бы у меня была возможность остаться надолго, я бы посетила все театры. Я хотела бы побывать в Санкт-Петербурге. Планирую вскоре еще раз к вам приехать", – сказала артистка.

Стоит отметить, что в последнее время Луселия Сантуш зачастила с визитами в Россию. В начале июня этого года актриса, вместе со своим сыном Педро Нешлингом, показали совместное фото с геолокацией "Москва".

Однако еще несколько лет назад звезда сериала "Рабыня Изаура" приезжала в Украину по приглашению телеведущего Дмитрия Комарова и даже отправилась в мини-тур по нескольким городам, среди которых были: Харьков, Днепр, Киев, Ужгород, Черновцы и Одесса. Тогда она признавалась в искреннем восхищении нашей столицей.

"Я очень счастлива быть здесь и благодарю за приглашение. То, что я увидела по дороге из аэропорта, меня поразило. Киев – очень красивый город, я просто очарована им. Проезжая мимо театра, я захотела обязательно попасть на спектакль, чтобы посмотреть на украинских актеров в действии", – говорила артистка.

А вот во время встречи с поклонниками в Харькове Луселия Сантуш исполнила несколько строк важной для украинцев песни "Червона рута". Однако после 24 февраля 2022 года актриса разочаровала украинских фанатов, ведь визитами в РФ показала свою позицию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что итальянский певец Аль Бано, который поддерживает Путина, выступил в Санкт-Петербурге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!