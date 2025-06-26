Музыка на крови. Итальянский певец Аль Бано в Санкт-Петербурге исполнил легендарную Felicità: что он говорил о Путине и почему Ромина Павер не хочет его знать

Итальянский певец Альбано Карризи, более известный аудитории под псевдонимом Аль Бано, приехал в Россию. Артист выступил на концерте в рамках Международного экономического форума, который прошел в Санкт-Петербурге, и развлек россиян своим легендарным треком Felicità.

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Интересно, что популярную песню он исполнил не со своей бывшей женой и партнершей по сцене Роминой Павер, а с другой певицей – Ивой Дзанники. Дело в том, что экс-избранница Аль Бано отказалась ехать в страну-агрессора и рассорилась с ним.

Чтобы максимально угодить публике в РФ, "друг" Владимира Путина не ограничился только композицией Felicità. В дуэте с артисткой Зарой, которая ранее выступала перед российскими солдатами, Аль Бано исполнил трек Libertà ("Свобода"). Кстати, своей "миссией" на этом концерте итальянец назвал нести послание мира, мол "это самое важное, как воздух".

Что певец говорил о Владимире Путине

На самом деле неудивительно, что Аль Бано решил принять участие в концерте в Санкт-Петербурге. Несколько лет назад, когда страна-агрессор уже начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, артист выдал: "Украина всегда была в юрисдикции России, а НАТО этим воспользовался". Тогда же он довольно осторожно высказывался относительно террористической деятельности главы Кремля: "Путин в чем-то неправ, но кое в чем прав".

В конце концов журналистка прямо поинтересовалась, споет ли Аль Бано для диктатора РФ. В ответ на это итальянец отметил: "Всегда пел для российской публики, и она замечательная. Путин – часть российской аудитории, так почему бы когда-то и не спеть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация". Он добавил, что якобы не одобряет поведение России, ведь она "должна была оставаться со своими танками по периметру".

Почему Ромина Павер поссорилась с Аль Бано

Однако экс-супруга артиста Ромина Павер, с которой они долгое время вместе исполняли легендарную Felicità ("Счастье") имеет кардинально другую позицию. Когда певица узнала, что Аль Бано поехал в Россию, публично раскритиковала его поступок. В своих соцсетях знаменитость написала: "Я дистанцируюсь от песни Felicità, исполненной в России. Я не согласилась участвовать в концерте, который состоялся несколько дней назад. Считаю, что это не то место и не подходящий момент, чтобы петь о счастье".

Аль Бано, похоже, несколько обиделся на критику со стороны бывшей избранницы. Певец отметил: артистку якобы никто и не хотел звать в РФ, но он совсем не ожидал, что мать его детей "вонзит ему нож в спину".

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Аль Бано позвали выступить на "концерте мира" в РФ. Мероприятие должны провести в стране-агрессоре в конце августа или в начале сентября. По словам музыканта, о концерте ему рассказал бывший импресарио и организатор четырех концертов в России. Он сказал Аль Бано "быть готовым".

Кстати, исполнитель заявлял, что был поклонником Путина, однако начало большой войны стало для него неприятной неожиданностью. И все же деятельность артиста демонстрирует, что он кардинально не изменил отношение к российскому диктатору.

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