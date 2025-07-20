Звезда 'Поймать Кайдаша' впервые рассказал о новой возлюбленной и признался, почему молчит об отношениях после развода

Украинский актер Григорий Бакланов, известный по ролям в сериалах "Поймать Кайдаша", "Любовь и пламя" и "Сага", впервые открыто рассказал об изменениях в своей личной жизни. Через год после развода с актрисой Анастасией Цимбалару он признался, что снова влюблен – и счастлив в новых отношениях.

Видео дня

Об этом Бакланов рассказал в интервью журналистке Мирославе Мандзюк. 30-летний актер признался, что его избранница не имеет отношения к соцсетям или шоу-бизнесу, а их знакомство произошло в реальной жизни. И хотя пара вместе уже несколько месяцев, артист не спешит афишировать эти отношения публично.

"Я сейчас в отношениях. Счастлив от самой первой встречи. Мы познакомились в жизни, вживую. Мы с весны начали встречаться, а до того были знакомы. Я не хочу афишировать эти отношения", – поделился Бакланов.

Он также объяснил, что не прячется от публики, но хочет сохранить хотя бы часть личного пространства неприкосновенной: "По-прежнему считаю, что "счастье любит тишину". Нет, не прячусь, это уже сложно "себя закапывать" и бояться вынырнуть где-то. Надо жить нормальной жизнью. Тем более, когда ты публичный, какая-то часть твоей жизни должна быть спокойной, где ты – есть ты. Никто об этом не знает, и никто туда не лезет".

По словам Григория, сейчас он и его возлюбленная живут отдельно, однако актер не исключает, что со временем они могут съехаться. Более того, он признался, что мечтает о детях, но планы на далекое будущее не строит.

Что известно о прошлых отношениях актера

Супруги известных украинских актеров Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару объявили о разводе в начале 2024 года. Они прожили в браке два года, но вместе были десять. Их история началась еще в 2013-м: в 2018-м Бакланов сделал Цимбалару предложение, а уже в сентябре 2021-го пара официально обручилась и даже обвенчалась.

Перед официальным заявлением сеть заполонили слухи об их разрыве: актеры перестали появляться вместе на публике и не публиковали совместных фото. При этом за несколько дней до объявления Цимбалару в интервью опровергала догадки о проблемах в браке. Она объясняла, что не носит кольцо из-за работы на съемочной площадке, где легко потерять украшения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Григорий Бакланов резко высказался об участии Тараса Цымбалюка в "Холостяке". Телешоу, по его мнению, может как подарить карьерный взлет, так и вызвать волну критики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!