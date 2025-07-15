Григорий Бакланов резко высказался об участии Тараса Цымбалюка в 'Холостяке': это лотерея

Популярный актер Григорий Бакланов, который имеет немало совместных проектов с Тарасом Цимбалюком, прокомментировал новость о том, что его товарищ согласился принять участие в телешоу "Холостяк". Он пожелал коллеге, чтобы "этап после шоу прошел без лишних потрясений".

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Телешоу, по его мнению, может как подарить карьерный взлет, так и вызвать волну критики. Об этом актер, известный зрителям по роли Лаврины в сериале "Поймать Кайдаша", рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Главное, чтобы все прошло спокойно, – говорит Григорий Бакланов. – Потому что это телешоу и к тому же – довольно провокационное. Единственное, чего желаю Тарасу, – чтобы этап после шоу прошел без лишних потрясений. Такие форматы могут как дать классный рывок, так и вызвать волну негатива. И что самое неприятное – это часто не зависит от самого героя, любой может за тебя формировать восприятие тебя. В соцсетях это, к сожалению, привычная история".

Бакланов также признался, что иногда читает о себе в интернете – особенно в моменты внутренней неуверенности. Однако добавляет: "Это уже для меня сигнал, что я расслабился и сосредоточился не на деле, а на себе". На негатив не обращает внимания, потому что считает, что сплошная похвала – тоже не очень хорошо: "Читаю ли я что-то о себе в интернете? Да, но не всегда. Обычно это случается тогда, когда чувствуешь неуверенность и ищешь поддержки в отзывах. Но для меня это уже сигнал: значит, расслабился и слишком сосредоточился на себе, а не на деле. Расстраиваюсь ли, когда наталкиваюсь на неприятное? Да нет, все нормально. Было бы странно, если бы писали только хорошее – это вызвало бы даже подозрение".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская похвасталась фото с двумя самыми известными "холостяками" Украины.

Также OBOZ.UA рассказывал, что Тарас Цимбалюк откровенно признался, боится ли участвовать в "Холостяке 14".

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