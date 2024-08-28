Звезда 'Однажды под Полтавой' Саливанчук превратилась в Klavdia Petrivna: подписчики в восторге от раскрепощенного образа

Звезда ситкома "Однажды под Полтавой", украинская актриса Анна Саливанчук поразила подписчиков неожиданным образом. Знаменитость превратилась в самую загадочную певицу Украины Клавдию Петровну (Klavdia Petrivna).

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На своей Instagram-странице 39-летняя красавица опубликовала видео под ремикс песни "Знайди мене". Саливанчук примеряла образ Клавдии Петровны с большой шляпой, обшитой по краям блестящей бахромой из камней. В похожем аксессуаре загадочная исполнительница появилась на своем первом видеоинтервью "Хит FM".

В недавнем клипе под названием "Їде дах", где Клавдия спела в дуэте с Машей Кондратенко, исполнительница позировала в красном головном уборе и латексных перчатках.

Саливанчук добавила к образу фирменной перчинки, надев корсет-боди с глубоким вырезом на декольте. Соблазнительный лук звезда дополнила высокими туфлями-чулками, переливавшимися под сиянием софитов. На руках актрисы можно было разглядеть красные перчатки, а на шее – чокер в тон. Акцентом стал макияж знаменитости, а именно черный смоки-айс, выделивший яркие глаза красавицы.

"Ну, все не в силах уже молчать и тянуть до 30 августа", – написала она под роликом. Фраза стала намеком на первый сольный концерт Клавдии Петровны, который состоится в конце лета в столичном Дворце спорта.

Поклонники Саливанчук отреагировали на неожиданное перевоплощение:

"Вау, красавица. Украинская красота украинского народа. Талантливая и очаровательная".

"Невероятная".

"Это разрыв!"

"Мурашки. Это огонь-образ".

"Это очень красиво и сексуально".

"Наконец-то все узнали, кто она, Клавдия Петровна".

"У меня отпала челюсть".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Klavdia Petrivna наконец-то открыла лицо в новом клипе с TVORCHI: как выглядит самая загадочная певица Украины.

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