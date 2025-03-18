Звезда 'МастерШеф' оказалась в психбольнице после 'откровения' о шоу

Финалистка 14-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Аннет Вовк оказалась в центре скандала после обнародования подробностей о закулисье проекта, а после этого попала в психбольницу. В своем видеообращении, опубликованном 7 февраля, блогер рассказала о бесчеловечных условиях на съемочной площадке, унижении участников и нарушении базовых прав.

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Она раскрыла в Instagram, что участникам запрещали пользоваться туалетом, заставляли готовить в антисанитарных условиях и лишали полноценного питания. Заявление Аннет вызвало бурную реакцию среди подписчиков – в комментариях они выражали шок и обеспокоенность ее психическим состоянием. Некоторые даже писали, что блогеру нужна помощь.

Вскоре после публикации стало известно, что девушка очутилась в психбольнице. Она не разглашала, как именно туда попала, однако отметила, что ее заставляли принимать сильнодействующие препараты и относились к ней, как к сумасшедшей.

"Первые 3 дня это был овощ, которого накачивали убийственной дозой лекарства, которое на меня не работало. Врачи говорили: "Впервые такое встречаем, если повысим дозу, мы ее просто убьем", – утверждала Аннет Вовк.

Она также заявила, что врачи не верили в ее адекватность и вместо помощи якобы хотели от нее "избавиться". 22 февраля ее выписали, однако почти сразу перевели в другое психиатрическое учреждение, где, по словам Вовк, ее пытались "закрыть" на месяц. Блогер также сообщила, что в этой больнице персонал обращался с ней грубо: ее хватали за волосы и таскали, когда она пыталась сопротивляться.

"Я устроила там тотальный бум. Говорила, что я нормальная и что у меня есть свои права, и то, что я оказалась в психиатрической больнице – это нонсенс и как такое возможно", – отметила она.

По словам Вовк, ее лечение стоило 10 тысяч долларов, и чтобы оплатить его, матери пришлось продать автомобиль. Сейчас Аннет уже дома, однако отмечает, что до сих пор не может оправиться от пережитого. Она также подчеркнула, что, вероятно, именно из-за связей команды "МастерШефа" попала в психушку.

"Я так понимаю, что деньги и связи все решают. Это нарушение закона, и меня не имели права закрывать", – добавила она.

О чем было скандальное видео

В своем видео-разоблачении Аннет рассказала, что имеет "смелость говорить правду" о шоу, несмотря на возможные юридические последствия. Она заявила, что у нее нет денег для уплаты штрафа за нарушение контракта и не боится угроз от организаторов.

"Если у вас есть хотя бы немного человечности, немного понимания того, что вы делаете с людьми, вы меня поймете. Это нормально – кормить участников едой, от какой проблемы с желудком? Это нормально – заставлять людей ходить в туалет под забором, потому что туалет только для судей и съемочной группы?" – возмущалась блогер.

По словам Вовк, условия на проекте были бесчеловечными: участники работали до ночи, а уже утром снова должны были выходить на съемки. Интервью длились до трех ночи, а подъем был в шесть утра. Она также утверждала, что судьи ели блюда, которые готовили грязными руками, ведь в павильоне часто не было даже элементарных средств гигиены.

"Я боюсь вообразить, что с желудками наших судей", – отметила она.

Что известно об Аннет Волк

Аннет Волк родилась в Берлине, но в четыре года вместе с семьей переехала в Чернобаевку. Она провела там восемь лет, потом жила в Херсоне. Позже вернулась в Берлин, где последние два года работает в сфере красоты и блогинга.

С детства она интересовалась кулинарией, но родные не разрешали ей готовить, считая ее "вредным ребенком". Тем не менее она не отказалась от своей мечты и в 2023 году стала участницей 14-го сезона "МастерШеф". Девушка дошла до финала, завоевав популярность среди зрителей благодаря своей харизме и нестандартному подходу к приготовлению блюд.

Помимо кулинарии Аннет также интересуется бизнесом. Она утверждает, что с 18 лет занимается предпринимательством и стремится доказать, что она не только "хорошая блондинка", но и успешная молодая женщина.

В феврале 2022 года девушка приехала к матери в Чернобыевку, чтобы отпраздновать ее день рождения, и осталась там во время оккупации на два месяца. Затем она вернулась в Германию, где продолжает строить свою карьеру.

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