'Из меня сделали ведьму': экс-судья 'МастерШеф' Литвинова впервые назвала причину увольнения с шоу и рассказала о конфликтах с коллегами

Бывшая судья "МастерШеф", более 5 сезонов снимавшаяся в проекте, Татьяна Литвинова впервые рассказала, почему покинула шоу. Оказалось, что у нее истек срок действия контракта, который, к слову, подписывался только на год. Однако работу испортили отношения с коллегами.

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Она рассказала в интервью Алине Доротюк, что было трудно общаться с Эктором Хименесом-Браво из-за его испанского языка. По незнанию языка она чувствовала негатив к себе.

"Закончился контракт. Мы контракт подписывали каждый сезон. Я знала, что постоянно кого-то кастингуют на мое место. Но когда ты работаешь там уже сезон за сезоном... Я более-менее себя уверенно чувствовала, потому что я приносила прибыль каналу СТБ. Я была для них одним из мощных рекламных лиц", – вспомнила Литвинова.

Однако неуверенность существовала в общении с Эктором. По словам кулинарки, он регулярно во время съемок что-то комментировал на испанском языке, однако Литвинова его не понимала. Приходилось просить переводить на украинский.

"Мне было тяжело общаться с ним, потому что сегодня человек с тобой здоровается, а завтра не здоровается, сегодня улыбается, а завтра отворачивается. Это было постоянно разное поведение, – призналась кулинарка и добавила: – Она (дружеская атмосфера. – Ред.) сначала сложилась, (а потом отношения испортились. – Ред.).

Знаменитость также отметила, что после увольнения ее ни разу не звали на съемки в качестве приглашенного гостя. "Меня ни разу не вспомнили, будто меня не существует. Из меня сделали ведьму, которая пренебрежительно с персоналом, очень грубо вела себя, хотя это абсолютно неправда", – добавила она.

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