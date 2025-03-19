Звезда 'МастерШеф' Катя Рыбалка показала свою новую квартиру за $61 тысячу, в которой недавно закончился ремонт. Фото, видео

Звезда кулинарного шоу "МастерШеф 13" Катя Рыбалко (настоящая фамилия – Мазуренко) завершила ремонт в своей новой квартире площадью 72 кв. м, которую приобрела за 61 тысячу долларов. Работы длились всего четыре месяца – с апреля-мая по август 2024 года.

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По словам кулинарки, она вместе с мужем Александром решила из двухкомнатной квартиры сделать однокомнатную, объединив кухню и гостиную в общее пространство. Деталями ремонта супруги поделились в интервью Алине Доротюк.

Как рассказал Александр, ремонт удалось сделать быстро из-за ответственной бригады строителей. "У меня есть друзья, которые помогли с бригадой. Бригада была достаточно порядочной, все делала в срок", – отметил мужчина.

Он добавил, что наличие достаточного количества средств оказалось самым главным поводом поскорее закончить ремонт. Пара не расплачивалась частями за проделанную работу, а сразу же отдавала нужную сумму строителям, а также покупала мебель еще на этапе покраски стен.

"Мы собрали всю сумму, потому что знали, что придется делать ремонт. Поэтому все работы шли быстро и не останавливались", – объяснил Александр.

Дизайнера пара тоже привлекала, однако тот не успел в определенные сроки и передал готовый проект уже после завершения основных работ и покупки мебели.

Особой гордостью Кати стала кухня с островом. "Я мечтала о красивой кухне еще до того, как начала снимать кулинарный контент. Но это действительно моя гордость. Каждый сантиметр функциональный", – рассказала она.

Весь ремонт обошелся в 50 тысяч долларов (2,1 миллиона гривен).

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