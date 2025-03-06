Как выглядит квартира экс-жены Остапчука Кристины Горняк за $133 тысячи в элитном районе Киева. Видео, фото

Кристина Горняк, известный нотариус, блогер и бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, впервые показала свою квартиру в престижном жилом комплексе "Новопечерские Липки". Ее жилище – это двухкомнатная студия, которую она приобрела еще в 2009 году за 133 тысячи долларов.

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Более того, по словам Горняк, ей удалось получить скидку на жилье. Несмотря на то что квартире уже более 15 лет, Горняк до сих пор считает ее комфортным местом для жизни. В то же время она призналась в проекте "По хатах", что в будущем, когда создаст семью, мечтает переехать в собственный дом за городом.

Интерьер квартиры выполнен в пастельных тонах, что, по словам блогера, создает спокойную атмосферу и не надоедает со временем. Более того, почти вся мебель была приобретена 15 лет назад.

В квартире много личных деталей: семейные фотографии, дизайнерская посуда, свечи, картины отчима и благодарности от украинских военных.

В частности, нотариус любит приглашать своих подружек в гости и готовить с ними вкусности. Хотя к ней периодически приезжают гости, однако коммунальные услуги за жилье в престижном жилом комплексе не обходятся слишком дорого. В зимний период эта сумма составляет 3 тысячи гривен. Однако Горняк призналась, что имеет плохую привычку – забывает оплачивать счета.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала свою роскошную квартиру в центре Киева. Стоимость квадратного метра этой недвижимости составила 4500 долларов. Квадратура квартиры достигает 78 квадратных метров, из-за чего за жилье пришлось заплатить более 350 тысяч долларов.

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