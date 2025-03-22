Звезда 'Лиги смеха' Виктор Розовый рассказал о своем состоянии через год после ранения на фронте и показал, как зажили раны

Звезда проекта "Лига смеха" Виктор Розовый, который в первые дни полномасштабной войны встал на защиту Родины, раскрыл, как чувствует себя через год после того, как получил осложненное осколочное ранение головы на фронте. По словам юмориста, его состояние постепенно улучшается и он учится воспринимать себя таким, какой есть.

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Защитник также отметил: хотя и замечает хороший прогресс в восстановлении после ранения, ему еще предстоит долгий путь реабилитации. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram, где обнародовал фото, на котором видны шрамы на голове после хирургического вмешательства.

"Прошел год, как я получил ранение, а это значит, что у меня второй день рождения. Из положительного: восстановление и прогресс у меня может происходить постоянно и нет сроков, после которых он остановится, главное самому не останавливаться и работать! Из отрицательного: ранение тяжелое, соответственно эта реабилитация будет длинной", – написал юморист.

Виктор Розовый поделился: недавно узнал, что врачи из первой реанимации, куда он попал, думали, что он не сможет прожить и 10 дней. Сейчас же звезда "Лига смеха" привыкает жить с трудностями, что возникли после ранения.

"Левые конечности забыли как выполнять определенные движения и я сейчас пытаюсь им все объяснить. Трудно стоять, потому что меня шатает, стопы выгибаются, когда стою. Но это все мелочи по сравнению с тем, что был реальный шанс "забараниться". Ну и голова шита-перешита, но главное все трудности преодолимы", – подытожил защитник.

Напомним, 21 марта 2024 года Виктор Розовый, который служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, получил осложненное осколочное ранение головы. Это произошло во время выполнения выездной задачи на Донецком направлении. Собратья юмориста примерно 200 километров везли его в медицинское учреждение.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктор Розовый вспомнил момент, когда получил ранение в голову на фронте, и удивительное спасение.

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