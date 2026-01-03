Звезда 'Лиги смеха' Тарас Стадницкий удивил причиной, почему написал завещание в 33 года

Украинский юморист Тарас Стадницкий, известный аудитории благодаря сценическому образу Володьки из команды "VIP Тернополь", поделился, что в возрасте 33 лет написал завещание. Дело в том, что в тот период звезда "Лиги смеха" должен был перенести сложную операцию на митральном клапане сердца, поэтому волновался, что может не проснуться после наркоза.

Видео дня

Как отметил комик, в основном этот документ был адресован его жене, ведь там он подробно описал свои денежные долги. Об этом актер рассказал в интервью Славе Демину.

"У меня был врожденный порок сердца. Когда мне было 33 года, меня должны были оперировать прямо в день рождения. И я такой: "Ох ты, блин, 33 это же возраст Христа (по церковному преданию Христос умер именно в этом возрасте. – Ред.). Вдруг что-то случится". Я на компьютере написал небольшое завещание для жены, если что. Потому что у меня есть какие-то одолженные деньги, о которых она не знает. Люди могут решить, что его нет, можем что-то сделать. И были какие-то у меня заначки", – вспомнил юморист.

Однако в последний момент врачи решили провести дополнительные обследования и пришли к выводу, что Тарас Стадницкий может еще определенный период времени спокойно жить со своим митральным клапаном. Звезда "Лиги смеха" регулярно посещал медицинское учреждение, чтобы отслеживать состояние сердца, а в 2017 году уже было необходимо ложиться под нож хирурга.

"Мне провели операцию мини-инвазивно, то есть сделали несколько надрезов и использовали камеры. На следующий день я уже ходил. А если была бы открытая операцию, то два месяца я бы только лежал", – поделился артист.

По словам Тараса Стадницкого, именно из-за проблем с сердцем его исключили с воинского учета.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Лиги смеха" удивил, как попал в розыск ТЦК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!