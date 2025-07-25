Звезда 'Лиги смеха' назвал самую сексуальную бабушку Украины, которая в 58 лет имеет роскошную фигуру. Фото

Юморист и капитан команды "Отдыхаем вместе", что участвовала в проекте "Лига смеха", Александр Степаненко раскрыл, кого из бабушек отечественного шоу-бизнеса считает самой сексуальной. По его мнению, такое "звание" может уверенно носить 58-летняя народная артистка Украины Ольга Сумская.

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Как отметил комик, актриса имеет прекрасный внешний вид, а также сохраняет подтянутую фигуру. Об этом он рассказал в проекте "NABARI".

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"Я люблю женщин не полных, а фигуристых. А Сумская она такая", – высказался юморист.

Стоит отметить, что ведущий проекта подготовил перечень украинских звезд старшего возраста, которые уже имеют внуков, чтобы Александр Степаненко выбрал среди них самую сексуальную. Такую себе конкуренцию Сумской составили Светлана Билоножко, Юлия Тимошенко, Наталья Фалион и София Ротару.

Неудивительно, что среди этих знаменитостей звезда "Лиги смеха" выбрал именно актрису. Время от времени в своих социальных сетях Ольга Сумская делится фотографиями, где позирует на камеру в купальнике, поэтому можно заметить, что она имеет прекрасные формы.

Александр Степаненко начал свой путь в индустрии юмора еще во времена учебы в университете. Настоящей популярности ему удалось добиться благодаря участию в проекте "Лига смеха". Степаненко стал не только востребованным комиком, но и попробовал себя в роли актера. Он сыграл одну из главных ролей в скетчкоме "Країна У".

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