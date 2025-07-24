Звезда 'Лиги смеха' рассказал, как за кулисами закрыл рот Поляковой и почему с ней тяжелее всего работать: надеюсь, она посмотрит это

Украинский юморист, звезда "Лиги смеха" Александр Степаненко признался, что во время участия в проекте ему было сложнее всего работать с певицей и звездным тренером шоу Олей Поляковой. Как пояснил комик, артистку можно назвать "человеком настроения", ведь она по несколько раз меняла мнение о сценарии и вносила правки, поэтому ему даже пришлось закрыть знаменитости рот.

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Об этом шоумен рассказал в проекте NABARI. Однако он отметил, что, несмотря на трудности в сотрудничестве, считает Полякову невероятно энергичным человеком и замечательной исполнительницей.

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"Если из тренеров брать, то, наверное, тяжелее всего все-таки с Поляковой. Она энергетически мощная. Больше всего мне не нравится в Поляковой – надеюсь, она это шоу посмотрит, – то, что она приходит, берет сценарий, читает и смеется, а потом о нем же говорит: "Это же не смешно. Зачем мы это будем делать? Давайте по-другому". И ты уже думаешь, что две недели ходил к редакторам, они каждое слово подправляют, убирают, вырезают, а она приходит и начинает, что это не подходит", – высказался комик.

Однажды между Александром Степаненко и Олей Поляковой даже разгорелся спор относительно будущего выступления. Тогда юморист не удержался и несколько агрессивно попросил певицу, чтобы она прекратила так сильно вмешиваться в дело, в котором он очень хорошо разбирается. По словам звезды "Лиги смеха", тогда поведение исполнительницы изменилось.

"Когда мы уже ссорились с ней из-за того сценария, я говорю: "Оля, когда ты напишешь следующий хит, было бы странно, если бы я пришел и сказал, что это х*йня, переписывай. Это наш хлеб, наша работа. Я тебе говорю, что это будет смешно, не надоедай". Она закрыла свой рот", – рассказал комик.

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