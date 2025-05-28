Звезда 'Гарри Поттера' ошеломила, сколько ей осталось жить

84-летняя британская актриса Мириам Марголис, сыгравшая профессора Помону Спраут в "Гарри Поттере", поделилась глубоко личными переживаниями относительно своего здоровья и будущего. Она откровенно призналась, что чувствует себя обреченной и не исключает, что ее жизнь может закончиться в ближайшие пять или шесть лет.

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По ее словам, несмотря на растущие физические трудности, она стремится оставаться активной в творческой жизни, но уже не в состоянии выполнять роли, которые требуют значительной физической выносливости. Об этом сообщает Mirror.

"Когда знаешь, что тебе осталось жить недолго – и я, вероятно, умру в течение следующих пяти или шести лет, если не раньше, мне не хочется оставлять позади актерскую деятельность. Это такая радость. Я стремлюсь играть роли, которые не прикуют меня к креслам колесным, но я просто недостаточно сильна", – сказала знаменитость.

Марголис давно борется с рядом серьезных хронических болезней. Среди них – стеноз позвоночного канала, тяжелый артрит и ревматизм. В 2023 году она перенесла замену аортального клапана. В подкасте Table Manners она со свойственным ей юмором рассказала об этой процедуре: "У меня теперь коровье сердце. Ну, не все сердце. Мне заменили аортальный клапан на коровий. Я не знаю, насколько это распространено. Я никогда не слышала о такой операции. Но она спасает вас от операции на открытом сердце, которая была бы несравненно более инвазивной".

Несмотря на успешность медицинского вмешательства, актриса признается, что не чувствует значительного облегчения – боль и ограничение подвижности остаются постоянными спутниками: "Я плохо хожу, хотя я зарегистрирована как человек с инвалидностью. Я пользуюсь всевозможной помощью. У меня есть две палки и ходунки, и они такие скучные, но у меня только что появился самокат для людей с инвалидностью, и это очень весело".

Мириам неоднократно подчеркивала, что из-за своего состояния больше не может участвовать в живых выступлениях. В частности, она предполагает, что уже не сможет вернуться на сцену Эдинбургского театра, где ранее неоднократно выступала с моноспектаклями.

Марголис родилась в Оксфорде, получила образование в Кембридже и начала свою карьеру как актриса театра и дубляжа. Она стала лауреатом премии BAFTA за роль в фильме "Возраст невинности", а также снялась в ряде телевизионных и кинофильмов, в том числе дважды появилась в образе профессора Спраут в серии о Гарри Поттере. Актриса имеет двойное гражданство – британское и австралийское.

Ранее OBOZ.UA писал, что HBO выбрал ключевых актеров на роли Гарри Поттера, Гермионы и Рона в новом сериале о Поттериане. Ожидается, что съемки начнутся уже этим летом.

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