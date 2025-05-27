HBO выбрал актеров на роли Гарри Поттера, Гермионы и Рона в новом сериале. Первое фото

Телеканал HBO наконец-то показал, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале о Поттере. После тысяч прослушиваний выбрали трех юных актеров, которые получили шанс воплотить любимых героев для нового поколения фанатов. Главные роли достались юным талантам – Доминику Маклафлину (Гарри), Арабелле Стэнтон (Гермиона) и Аластеру Стауту (Рон).

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Об этом пишет журнал Variety. Издание подчеркивает, что новое поколение актеров имеет шанс стать частью телевизионной истории, как когда-то их знаменитые предшественники. Ожидается, что съемки начнутся уже этим летом. Шоу станет первой большой экранизацией саги после восьми фильмов, которые вывели Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта на мировую арену.

"После чрезвычайного поиска под руководством кастинг-директоров Люси Беван и Эмили Брокманн, мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров прекрасно увидеть, и мы не можем дождаться, когда мир станет свидетелем их магии вместе на экране", – заявили шоураннер Франческа Гардинер и исполнительный продюсер и режиссер Марк Майлод.

Что известно о новых звездах

Доминик Маклафлин снялся в комедийном проекте Grow вместе с Ником Фростом и Голдой Рошевел. Арабелла Стэнтон поразила зрителей в мюзикле Матильда в Вест-Энде (2023-2024), а для Аластера Стаута роль Рона станет дебютом в большом проекте.

Новые лица присоединятся к уже известному актерскому составу:

Джон Литгоу – Альбус Дамблдор

– Альбус Дамблдор Джанет Мактир – профессор Минерва Макгонегел

профессор Минерва Макгонегел Паапа Эссиеду – Северус Снейп

– Северус Снейп Ник Фрост – Рубеус Хагрид

– Рубеус Хагрид Люк Таллон –тпрофессор Квирел

–тпрофессор Квирел Пол Уайтхаус – Аргус Филч

Сценаристкой и шоураннером выступает Франческа Гардинер, режиссером нескольких эпизодов будет Марк Майлод. Сериал создается в партнерстве с Bronte Film and TV, Warner Bros. Television и Heyday Films. Среди исполнительных продюсеров – сама Дж.К. Роулинг, Дэвид Хейман (продюсер оригинальных фильмов), Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс.

Реакция на участие Роулинг

Участие Дж.К. Роулинг в проекте снова вызвало волну обсуждений из-за ее противоречивых высказываний о трансгендерном сообществе. Однако в HBO разграничили ее личные взгляды и содержание шоу.

"Это ее личные, политические взгляды. Она имеет на них право. "Гарри Поттер" тайно ничем не пронизан", –отметил главный контент-директор HBO Кейси Блойс.

Возвращение в мир магии

Новый сериал обещает стать адаптацией, которая будет дословно и углубленно следовать книжному оригиналу. Каждый сезон будет охватывать одну из книг, что позволит погрузиться в детали, которые остались за кадром в фильмах.

Проект призван переосмыслить историю поколения и передать ее новой аудитории – как тем, кто вырос на книгах, так и новым зрителям. Дата премьеры пока не объявлена, но ожидается, что первый сезон выйдет не раньше 2026 года.

Напомним, кастинг на трех звезд будущего сериала о "Гарри Поттере" - самого мальчика со шрамом, а также его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер - был объявлен осенью 2024 года. Информация об этом появилась в сети в понедельник, 9 сентября.

Всемирно известный британский актер Дэниел Рэдклифф, славу которому принесла роль Гарри Поттера в одноименной культовой франшизе, впервые рассекретил пол своего ребенка.

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