Звезда фильма 'Дом 'Слово'. Бесконечный роман' впервые рассказала, как снимали сцену изнасилования в картине

Актриса Марина Кошкина, которая сыграла одну из главных ролей в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман", рассказала, как решилась на чрезвычайно эмоционально сложную сцену – изнасилования ее героини. Артистка призналась, как принимает решение сниматься в таких эпизодах, и почему в украинском кино должны появиться интимные координаторы.

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Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. Марина Кошкина сыграла в картине повариху Галину, которая стала жертвой насилия.

"Я понимаю, что эта сцена была необходимой – она помогает глубже раскрыть историю, вызвать сильные эмоции, показать, что на самом деле переживали люди в то страшное время, – объясняет актриса. – Моя Галя тоже стала жертвой системы. И в кадре – не я, а моя героиня. Поэтому это не настолько тяжело эмоционально, как может показаться".

"И мне повезло с партнером – актер Дмитрий Олейник был очень внимателен, мы все обсуждали: "Тебе здесь комфортно? Можно я возьму тебя за руку вот так?" – добавляет Марина.

Кошкина уверена, что украинское кино должно внедрить практику интимных координаторов – как это сделано на Западе. Там актерам предлагают специальные занятия, чтобы работать с физическими контактами без травм: "Я уверена, что вскоре и у нас в кино обязательно будут работать специальные координаторы – как это делают за рубежом. Там перед съемками таких сцен актеры проходят тренинги, чтобы не травмироваться, научиться доверять партнеру, понимать свои границы. Потому что как бы ни было, если тебя кто-то касается – это все равно физический контакт, все происходит на самом деле".

Марина Кошкина вспомнила скандал вокруг фильма Бертолуччи "Последнее танго в Париже", где актрису изнасиловали прямо в кадре без ее согласия: "К сожалению, история знает много случаев, когда съемки становились моральной или даже физической травмой. Например, как в фильме Бертолуччи "Последнее танго в Париже" – главная актриса только сейчас смогла признаться, что на площадке произошло изнасилование. Тогда о каких-то интимных границах с ней никто не говорил. Убеждена: актерам нужны лекции по сексуальному образованию еще в университете. Чтобы молодые люди понимали, что такое согласие, где граница, что недопустимо. Потому что приходят юные ребята, заглядывают преподавателям в рот, выполняют все, что скажут. Говорят быть обнаженным – будет голым, потому что думает, что так надо".

Актриса говорит, что умеет держать дистанцию и отстаивать личные границы. И одновременно подчеркивает: не каждый имеет такую смелость: "Я поступила в вуз со второго раза. Может, еще не была полностью взрослой, но характером крепкая. На моем пути никогда не было каких-то двусмысленных "предложений"– может, потому что я боевая и мной трудно манипулировать. Я редко кому позволяю себя обидеть. А если кто-то такое делает, то могу ответить очень грубо. Но люди разные, не каждая девушка это может. А актер – очень зависимая профессия. Многие боятся возразить режиссеру, сказать "нет", потому что можно потерять роль. Я давно для себя решила: не буду бояться, буду честна с собой. И, если надо, буду защищать коллег – даже если меня потом назовут конфликтной. Потому что в творчестве самое главное – личность".

Полное интервью с Мариной Кошкиной читайте на OBOZ.UA здесь.

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