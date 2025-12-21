Звезда 'Эбаут' раскрыла свою службу в ВСУ: чем Нати Гресько занимается в армии и как давно там

Звезда YouTube-проекта "Эбаут" Нати Гресько впервые публично рассказала о своей службе в ВСУ, которую долгое время не афишировала. Она присоединилась к войску в начале января 2024 года и уже почти два года является военнослужащей, работая в сфере коммуникаций в 28 отдельной механизированной бригаде.

Об этом Гресько рассказала в интервью журналистке Эмме Антонюк, объяснив, почему раньше не говорила о службе и чем именно занимается в армии. По словам блогера, решение публично озвучить эту часть жизни связано с ее текущей работой в армии и необходимостью открытой коммуникации.

Нати Гресько призналась, что сознательно избегала публичности вокруг своей службы из-за страха обесценивания. Она отметила, что в украинском обществе до сих пор существует предвзятое отношение к военным, которые не находятся непосредственно на передовой. По ее словам, она не чувствовала внутреннего ресурса объяснять и оправдываться за свой формат службы.

"Я нигде и никогда об этом не говорила, потому что не видела необходимости. А сейчас решила, что это может полезно сработать для моей службы, поскольку я занимаюсь медийкой, – объяснила Гресько. – Не всегда люди относятся с уважением и почетом к военнослужащим. Существует эта история "ах, ты умник, не на нуле, не в окопе". И чувствуется много пренебрежения к людям, которые не держат конкретное оружие в руках, но которые все равно важны".

Решение пойти в армию она принимала не импульсивно. До полномасштабного вторжения Нати работала в медиа The Village, а после 24 февраля 2022 года находилась за границей и продолжала дистанционную работу. Именно этот опыт, по ее словам, вызвал внутренний конфликт и ощущение неэтичности – работать в комфортных условиях, записывая интервью с людьми, которые пережили оккупацию и войну.

Впоследствии она вернулась в Украину, сделала паузу в гражданской медийной работе и решила применить свои профессиональные навыки в армии. Окончательное решение Гресько согласовывала с отцом, который на тот момент уже был военнослужащим. Важным фактором стала и безопасность ребенка – Нати воспитывает 10-летнего сына Марка.

После оформления документов и получения военного билета она приступила к полноценной службе и прошла базовую общевойсковую подготовку, которая длилась около 35 дней. Блогер вспоминает, что самым тяжелым был новый режим и физические нагрузки, однако в целом ее представления о БОВП оказались хуже, чем реальность.

Недавно Нати Гресько перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду, где работает в коммуникационном направлении. Она отметила, что сознательно выбрала именно эту бригаду из-за ее недостаточного присутствия в медиапространстве и недостатка внешней коммуникации. По словам военной, ее задача – усиливать видимость подразделения, привлекать людей и помогать со сборами.

"Я буду заниматься медийкой. Я специально выбрала эту бригаду, потому что она, как мне кажется, несправедливо и недостаточно подсвечена в медиапространстве. И в целом у них очень мало внешней коммуникации. Я понимаю, что здесь будет много работы, мне интересно, и я понимаю, как ее делать. Поэтому я буду заниматься медийкой, буду заниматься тем, чтобы об этой бригаде знали больше, чтобы к ней приобщалось больше людей, и чтобы люди открывали банки и делали сборы, потому что это очень важно", – сказала военнослужащая.

В своем Instagram Нати Гресько также уточнила продолжительность службы, отметив: "Выслуга: 1 год, 11 месяцев, 11 дней. Служу в коммуникациях 28 ОМБ". Блогерскую деятельность она ведет только в отпусках и на выходных, подчеркивая, что основной фокус ее жизни сейчас – служба в Вооруженных силах Украины.

