'Этот день настал': звезда сериала 'Сага' присоединился к рядам ВСУ и показался в военной форме

Украинский актер театра и кино Алексей Воротников, известный по ролям в популярных телесериалах "Сага", "Провинциал" и "Чужие грехи", сообщил о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины. Артист опубликовал фото в военной форме и обратился к своим подписчикам с просьбой о финансовой поддержке на первоочередные нужды.

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В описании к публикации Воротников написал, что начинает новый этап жизни и открывает сбор средств для закупки необходимого снаряжения. Кто именно инициировал мобилизацию – ТЦК или сам актер вызвался пойти добровольцем – пока неизвестно.

"Этот день настал. Присоединяюсь в ряды ВСУ. Друзья, открываю банку. Необходимые вещи на первое время. Надеюсь на вашу поддержку", – написал актер.

Его решение сразу вызвало большую волну поддержки в соцсетях. Украинцы желают силы, выдержки и безопасности. "Береги себя", "Горжусь еще больше" – эти и другие комментарии уже собрались под фото актера в военной форме.

Известно, что еще до официального объявления о вступлении в ВСУ Воротников публиковал кадры с подготовки и делился собственными размышлениями о внутренних трансформациях. В одном из сообщений он объяснил, почему решил фиксировать эти моменты.

"Военные со временем почти не выставляют фото с войны. В этом нет необходимости. Они уже там и выполняют свою работу. Это все индивидуально. Но конкретно для меня пока это фиксация факта пути. И соответственно приобретения уверенности и правильности решения", – объяснял Воротников.

Актер не уточнил, в каком именно подразделении будет нести службу.

Алексей Воротников родился 7 ноября 1992 года в городе Балта Одесской области. В 2016 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Начинал карьеру в театре, в частности выступал в постановках "Нового театра", а затем активно снимался в украинских телепроектах.

Кроме "Саги", "Провинциала" и "Чужих грехов", актер имеет в фильмографии одну эпизодическую роль в российском сериале "Ивановы-Ивановы", которую сыграл еще в 2017 году – до начала полномасштабной войны. После 2022 года Воротников четко показал свою патриотическую позицию и больше не имел никакого сотрудничества с российским рынком.

В июне 2025 года Воротников женился на своей коллеге, украинской актрисе Юлии Прилуцкой. Помолвка пары состоялась в особенный для них момент – в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, 22 мая 2025 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб украинский актер и офицер Вооруженных сил Украины Назар Малик. Он был уроженцем оккупированной Ялты, окончил военную кафедру и вступил в ряды Сил обороны в 2024 году.

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