Звезда 'Дизель Шоу' Яна Глущенко призналась, как поделила имущество с экс-супругом, и назвала две черты, которые ищет в будущем партнере

Бывшая участница проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко высказалась о взаимоотношениях со своим экс-супругом Олегом Збаращуком. По словам актрисы, после развода они продолжают хорошо общаться и сосредотачивают внимание на воспитании сына Тамерлана, а вот общее имущество пока официально не разделили в суде. Сейчас Глущенко живет в их большом доме, а Збаращук арендует жилье неподалеку, однако в будущем артистка надеется честно решить все юридические вопросы.

Кроме того, как отметила актриса, поскольку их брак еще официально не расторгнут, ее экс-супруг не выплачивает алименты. Однако, Олег Збаращук полностью покрывает финансовые потребности сына по собственной инициативе. Об этом звезда "Дизель Шоу" рассказала в проекте "Тур зірками".

"Имущество не поделили и как-то не было такого разговора. Я пока живу в доме. Олег снял себе тоже дом неподалеку от нас. Может и поделим. Я за то, чтобы было по-честному", – высказалась артистка.

В частности, как поделилась Яна Глущенко, с момента разрыва с Олегом Збаращуком она ни разу не ходила на свидания. Актриса не знает, когда будет готова открыть сердце для новых отношений. В то же время знаменитость имеет определенное представление о том, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.

"Адекватного и доброго. Просто мужчину, который был бы мужчиной", – отметила экс-участница "Дизель Шоу".

Развод Глущенко и Збаращука

О разрыве девятилетнего брака актриса сообщила в своих соцсетях в ноябре 2025 года. Яна Глущенко обнародовала трогательный пост где отметила: решение развестись было общим и взвешенным, а также не сопровождалось громкими ссорами, изменами или недоразумениями. Артистка поблагодарила Олега Збаращука за все годы совместной жизни и добавила, что несмотря на все обстоятельства, они будут оставаться родителями для общего сына.

В свою очередь экс-супруг звезды "Дизель Шоу" пожелал ей быть счастливой и подчеркнул, что всегда будет ее любить.

