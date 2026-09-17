"Знаю о нем все!" Вера Кобзар раскрыла личные секреты Назара Заднепровского на премьере комедийного фильма "Родственники"

Что может произойти, если собрать всю семью за одним праздничным столом и добавить к этому дом, который каждый втайне мечтает унаследовать? Казалось бы, юбилей – прекрасный повод встретиться, поговорить о жизни и побыть вместе. Но в новой кинокомедии "Родственники" теплый семейный праздник превращается в настоящую войну без правил, где против самых близких людей в ход идут старые обиды, семейные тайны, манипуляции и хитрые стратегии.

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И чем ближе к развязке, тем сложнее понять, кто на самом деле на чьей стороне. OBOZ.UA посетил допремьерный показ комедии в столичном кинотеатре "Жовтень" и расскажет подробности.

Что вызывает семейный конфликт? Ответ прост – наследство. Особенно если речь идет о доме под Киевом, а претендентов на него больше, чем тех, кто готов уступить. В центре истории – 80-летняя Надежда Петровна (актриса Галина Корнеева). Казалось бы, ее день рождения должен стать теплым семейным событием: за одним столом собираются дети, внуки и близкие. Однако для некоторых это не просто семейный праздник, а прекрасная возможность выяснить, кому в будущем достанется роскошный дом хозяйки. Пока юбилярша беззаботно наслаждается празднованием, ее родные уже мысленно делят недвижимость. Правда, очень скоро мыслями они уже не ограничиваются – родственники переходят к решительным действиям.

Сын Надежды Петровны Григорий (Назар Заднепровский) узнает, что мать планирует переписать имущество на свою внучку Марию (Анастасия Ивасюк), дочь его сестры (Ирина Мак). И он совершенно не готов смириться с тем, что дом достанется племяннице. Так теплые семейные отношения постепенно превращаются в борьбу за бабушкин дом.

Родственники хорошо знают семейные тайны и слабые места друг друга, поэтому в ход идут манипуляции, происки и всевозможные уловки – каждый пытается перехитрить других. Успевают поссориться, несколько раз помириться и даже фактически "похоронить" юбиляршу. А сама Надежда Петровна тоже не сидит сложа руки: она действует по своим правилам.

Актриса Вера Кобзар играет в фильме жену героя Назара Заднепровского. Это далеко не первая их киносемья. "О, вы что: это уже мой муж! Киномуж", – смеясь, признается Вера в беседе с OBOZ.UA. – Четыре сезона "Ромео и Джульетта из Черкасс" – там мы тоже муж и жена. В "Безумной свадьбе" – соседи. Я о нем уже знаю все! Если Назарчик начинает причмокивать, я сразу понимаю: надо дать ему воды, потому что во рту пересохло. Он много говорит в кадре, так что знаю все его маленькие сигналы. Если поел – понимаю, что нужно немного времени, прежде чем продолжать. Если нужно – могу даже напомнить о таблетке. Мы давно очень хорошо сработались и понимаем друг друга без лишних слов".

В этот момент к нам подходит Назар Заднепровский. "Мои киносупруги меня хорошо знают", – улыбается актер.

– А Вера – ваша лучшая жена в кино? – спрашиваем мы. – Есть же еще Виталина Библив в "Домике на счастье", Леся Самаева в "Бешеной свадьбе".

"Да он не скажет!" – восклицает Вера.

"Ой, а если меня потом побьют другие? У меня все супер-жены! – смеется Назар.

"Но сегодня премьера "Родственников", поэтому сегодня у него одна жена – я", – подытоживает Кобзар. И сразу добавляет: "Ну и вот еще рядом с Назаром его Ирочка – вот она его на самом деле единственная жена".

"Было очень весело, – вспоминает о съемках Вера Кобзар. – Нам многое разрешали, но мы старались не выходить за определенные рамки. Все импровизации заранее обсуждались. Предложений было много – мы просто купались в этом. Поэтому на площадке было очень легко и по-настоящему интересно. И это было сплошное удовольствие".

"Почему стоит посмотреть этот фильм? – продолжает актриса. – Я не скажу, что вы выйдете из зала совсем другим человеком и жизнь кардинально изменится. Но мне кажется, что фильм дает возможность посмотреть на себя как бы под увеличительным стеклом. Если во время просмотра вы хотя бы раз улыбнетесь над собственными жизненными ситуациями, уже хорошо. А, возможно, это от чего-то вас убережет, например, от ошибочных шагов при разделе наследства".

Еще один повод обратить внимание на "Родственников" – воссоединение в кадре Антонины Хижняк и Ирины Мак. Для многих зрителей они навсегда останутся Мотрей и Кайдашихой из "Поймать Кайдаша". В новой комедии актрисы вновь встретились на одной съемочной площадке. Без споров и выяснения отношений опять не обошлось.

"Я не помню, когда в последний раз ходила в кинотеатр на комедию, тем более – с моим участием, – призналась после показа Ирина Мак. – Очень динамичное кино! Я успела от души посмеяться – спасибо всей команде. Работать было очень комфортно, и я говорю это абсолютно искренне".

Также в фильме снялись Александр Ярема, Любомир Валивоц, Елена Узлюк, Владимир Кравчук и Валерий Астахов. Отдельной неожиданностью стало появление исполнителя Дмитрия Волканова, сыгравшего сельского ветеринара Алексея. Небольшое камео в фильме есть и у народной артистки Украины Аллы Кудлай. Также в картине снялись известные комики Алексей Супрун и Сергей Щербаков, которых зрители знают как Бампера и Суса.

По словам Евгения Таллера, автора идеи и продюсера картины, многие ситуации для фильма создатели почерпнули из собственной жизни и наблюдений. Сам продюсер вырос в небольшом городке в Николаевской области и подчеркивал, что в фильме использовано много знакомых бытовых деталей и моделей поведения его родственников.

Кому в итоге достанется дом, останется интригой до самого финала. Картина уже вышла на большие экраны.

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