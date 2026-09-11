Что смотрят украинцы на Netflix: топ 10 самых популярных фильмов и сериалов

Стриминговый сервис Netflix обновил сентябрьские рейтинги самых популярных контентных позиций среди пользователей из Украины. В текущие списки лидеров вошли самые популярные художественные фильмы и телешоу, которые собирают наибольшее количество просмотров в регионе.

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Среди фильмов наблюдается высокий интерес к картинам разных жанров – от напряженных триллеров до культовой анимации. В то же время в разделе сериалов лидируют как продолжения известных франшиз, так и свежие локальные и зарубежные новинки.

10 самых популярных фильмов сентября

Шепот за окном (The Whisper Man)

Это напряженный детективный триллер о вдовце и его сыне, которые оказываются в центре расследования похищения ребенка, связанного с жутким серийным убийцей.

Загадочная женщина (The Secret Woman)

Скандинавский психологический триллер о женщине с амнезией, которая возвращается к своему богатому прошлому, чтобы узнать истинные причины своего побега.

Война Чарли Уилсона (Charlie Wilson's War)

Это комедийная драма с Томом Хэнксом и Джулией Робертс в главных ролях об американском конгрессмене, который тайно организовал финансирование афганских моджахедов в 1980-х годах.

Любовь-боль (Love Hurts)

Динамичная экшн-комедия с Ке Хюи Куаном в роли бывшего киллера, который стал риэлтором, но вынужден вернуться в прошлое из-за внезапного появления бывшей напарницы.

Последний дом (The Last House)

Атмосферный триллер о выживании и смертельных тайнах, скрытых в изолированном от всего мира доме.

72 часа (72 Hours)

Триллер, сюжет которого разворачивается вокруг гонки со временем, где главные герои должны выполнить опасную миссию за три суток.

Кот в сапогах (Puss in Boots)

Яркий анимационный спин-офф франшизы "Шрек" о приключениях харизматичного и бесстрашного Кота до его встречи с огром.

Шрек (Shrek)

Культовая анимационная комедия о зеленом огре, который отправляется спасать принцессу из башни, чтобы вернуть спокойствие своему болоту.

Мой лучший друг, его девушка и я (My Best Friend, His Girlfriend and Me)

Это легкая романтическая комедия о запутанном любовном треугольнике и испытаниях дружбы.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look

Это специальный видеообзор и расширенный презентационный материал, посвященный одной из самых ожидаемых видеоигр современности.

Самые популярные сериалы сентября среди украинцев

Джентльмены: 2 сезон (The Gentlemen: Season 2)

Продолжение криминальной комедии Гая Ричи о молодом аристократе, который погружается в мир масштабного наркобизнеса.

Джентльмены: 1 сезон (The Gentlemen: Season 1)

Первый сезон популярного сериала, рассказывающего о наследовании семейного поместья, под которым оказывается подпольная империя по выращиванию марихуаны.

Цена красоты: 3 сезон (Beauty in Black: Season 3)

Продолжение драматического сериала Тайлера Перри о переплетенных судьбах двух женщин из совершенно разных миров.

Смерть жены пастора (Death of the Pastor's Wife: Season 1)

Резонансный документальный сериал в жанре тру-крайм, расследующий загадочные обстоятельства гибели жены священнослужителя.

Вся правда о моей лжи (All the Truth in My Lies)

Драматический мини-сериал о тайнах, обмане и скелетах в шкафу, которые разрушают жизнь обычной семьи.

Моя блестящая карьера (My Brilliant Career)

Это комедийная драма о молодой и амбициозной девушке, которая пытается построить собственную карьеру и обрести независимость в жестоком мире.

Внешние отмели: 5-й сезон (Outer Banks: Season 5)

Последние приключения подростков из бедных районов, которые продолжают поиски легендарных сокровищ.

Приключения казака Выговского, 1 сезон (The Adventures of Cossack Vyhovskyi: Season 1)

Это приключенческо-исторический сериал об испытаниях, военных походах и судьбе выдающегося казацкого предводителя.

Сейлиш и Джордан Маттер, 3 сезон (Salish & Jordan Matter: Season 3)

Это развлекательное шоу от популярного блогера и его дочери, наполненное веселыми челленджами и семейными развлечениями.

Я тебя найду (I Will Find You)

Это напряжённый детективный мини-сериал об отце, который разыскивает своего пропавшего ребёнка, распутывая сложную цепь преступлений.

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