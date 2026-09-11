Что смотрят украинцы на Netflix: топ 10 самых популярных фильмов и сериалов
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Стриминговый сервис Netflix обновил сентябрьские рейтинги самых популярных контентных позиций среди пользователей из Украины. В текущие списки лидеров вошли самые популярные художественные фильмы и телешоу, которые собирают наибольшее количество просмотров в регионе.
Среди фильмов наблюдается высокий интерес к картинам разных жанров – от напряженных триллеров до культовой анимации. В то же время в разделе сериалов лидируют как продолжения известных франшиз, так и свежие локальные и зарубежные новинки.
10 самых популярных фильмов сентября
Шепот за окном (The Whisper Man)
Это напряженный детективный триллер о вдовце и его сыне, которые оказываются в центре расследования похищения ребенка, связанного с жутким серийным убийцей.
Загадочная женщина (The Secret Woman)
Скандинавский психологический триллер о женщине с амнезией, которая возвращается к своему богатому прошлому, чтобы узнать истинные причины своего побега.
Война Чарли Уилсона (Charlie Wilson's War)
Это комедийная драма с Томом Хэнксом и Джулией Робертс в главных ролях об американском конгрессмене, который тайно организовал финансирование афганских моджахедов в 1980-х годах.
Любовь-боль (Love Hurts)
Динамичная экшн-комедия с Ке Хюи Куаном в роли бывшего киллера, который стал риэлтором, но вынужден вернуться в прошлое из-за внезапного появления бывшей напарницы.
Последний дом (The Last House)
Атмосферный триллер о выживании и смертельных тайнах, скрытых в изолированном от всего мира доме.
72 часа (72 Hours)
Триллер, сюжет которого разворачивается вокруг гонки со временем, где главные герои должны выполнить опасную миссию за три суток.
Кот в сапогах (Puss in Boots)
Яркий анимационный спин-офф франшизы "Шрек" о приключениях харизматичного и бесстрашного Кота до его встречи с огром.
Шрек (Shrek)
Культовая анимационная комедия о зеленом огре, который отправляется спасать принцессу из башни, чтобы вернуть спокойствие своему болоту.
Мой лучший друг, его девушка и я (My Best Friend, His Girlfriend and Me)
Это легкая романтическая комедия о запутанном любовном треугольнике и испытаниях дружбы.
Grand Theft Auto VI: An Extended Look
Это специальный видеообзор и расширенный презентационный материал, посвященный одной из самых ожидаемых видеоигр современности.
Самые популярные сериалы сентября среди украинцев
- Джентльмены: 2 сезон (The Gentlemen: Season 2)
Продолжение криминальной комедии Гая Ричи о молодом аристократе, который погружается в мир масштабного наркобизнеса.
- Джентльмены: 1 сезон (The Gentlemen: Season 1)
Первый сезон популярного сериала, рассказывающего о наследовании семейного поместья, под которым оказывается подпольная империя по выращиванию марихуаны.
- Цена красоты: 3 сезон (Beauty in Black: Season 3)
Продолжение драматического сериала Тайлера Перри о переплетенных судьбах двух женщин из совершенно разных миров.
- Смерть жены пастора (Death of the Pastor's Wife: Season 1)
Резонансный документальный сериал в жанре тру-крайм, расследующий загадочные обстоятельства гибели жены священнослужителя.
- Вся правда о моей лжи (All the Truth in My Lies)
Драматический мини-сериал о тайнах, обмане и скелетах в шкафу, которые разрушают жизнь обычной семьи.
- Моя блестящая карьера (My Brilliant Career)
Это комедийная драма о молодой и амбициозной девушке, которая пытается построить собственную карьеру и обрести независимость в жестоком мире.
- Внешние отмели: 5-й сезон (Outer Banks: Season 5)
Последние приключения подростков из бедных районов, которые продолжают поиски легендарных сокровищ.
- Приключения казака Выговского, 1 сезон (The Adventures of Cossack Vyhovskyi: Season 1)
Это приключенческо-исторический сериал об испытаниях, военных походах и судьбе выдающегося казацкого предводителя.
- Сейлиш и Джордан Маттер, 3 сезон (Salish & Jordan Matter: Season 3)
Это развлекательное шоу от популярного блогера и его дочери, наполненное веселыми челленджами и семейными развлечениями.
- Я тебя найду (I Will Find You)
Это напряжённый детективный мини-сериал об отце, который разыскивает своего пропавшего ребёнка, распутывая сложную цепь преступлений.
OBOZ.UA предлагает рейтинг музыкальных фильмов, которые популярны и по сей день.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.