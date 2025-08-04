Злата Огневич впервые показала своего загадочного бойфренда в очень откровенном видео

Украинская певица Злата Огневич впервые продемонстрировала своего возлюбленного в новом музыкальном видео – и сделала это довольно смело. В эротическом клипе к песне "Вільна" артистка появляется в интимных сценах с мужчиной, лицо которого тщательно скрыто в кадре.

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Личность своего избранника Огневич намеренно не раскрывает, сохраняя интригу. Впрочем, в программе "Министерство премьер" на М1 она подтвердила: в клипе действительно снялся ее настоящий бойфренд.

"Я там показала некоторые частные кадры, а на них, где любимый есть, а где его нет, вы можете посмотреть в YouTube", – сказала певица, одновременно оставляя пространство для домыслов.

На вопрос ведущего, стоит ли развенчать миф о том, что именно ее любимый снялся в видео, артистка ответила коротко и четко: "Нет, не развенчиваем".

На отношения Огневич намекала неделей ранее, когда выложила в Instagram эротический кадр, который не вошел в финальный монтаж клипа. На фото она в ванной с мужчиной, который, как и в клипе, остается в тени.

"Он сделал меня свободной. Он снял все блоки... Если бы кто-то сказал мне еще год назад, что я пойду на это, я бы не поверила..." – призналась артистка.

Отметим: еще в апреле этого года на церемонии музыкальной премии YUNA 2025 Огневич намекнула на то, что в ее личной жизни произошли большие перемены. В разговоре с журналистами ТСН она заявила, что не имеет проблем с мужским вниманием, а также загадочно отметила, что ее сердце "и занято, и свободно одновременно".

"Мое сердце всегда занято и частично свободно, потому что я свободная женщина. Даже если я с любимым человеком, я все равно чувствую себя свободной, полноценной и целостной", – поделилась она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Злата Огневич рассказала, почему не хочет иметь детей и как личная трагедия из прошлого ее семьи навсегда изменила ее взгляд на материнство. Причины этому гораздо серьезнее, чем просто желание свободы или карьерные амбиции.

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