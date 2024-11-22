Журналистка высмеяла курс по этикету Ольги Фреймут, который приобрела за пять тысяч гривен: чему учит главный 'Ревизор' страны

Журналистка проекта Антонина от Детектор Медиа поделилась честным отзывом на курс по "Бизнес-этикету" экс-телеведущей Ольги Фреймут. Обучение, которое стоило 5 тысяч гривен, предлагает желающим 25 видеоуроков продолжительностью в среднем три минуты – в результате менее полутора часов материала.

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Однако, по словам автора рецензии, потенциальных учениц ждет та информация, которая в свободном доступе не только на странице Фреймут, но и в интернете в целом. Самое главное из тезисов бывшей звезды "Ревизора" это то, что бизнес представляет собой не только крупные корпорации, но и талант предпринимателей. "Ибо даже в Библии сказано, что нельзя закапывать свой талант", – говорит лектор, кое-где сравнивая себя со священником.

Во время трехминутных уроков знаменитость дает примеры бизнес-этикета из тех сфер, где сама работала. В частности, одна из лекций содержит "мастер-класс", как нужно просить повышения заработной платы на примере профессии литературного редактора. В рекомендации Фреймут отметила сумму, которая у литредакторов скорее вызовет ироническую улыбку. Мол, если вы зарабатываете 2 тысячи долларов, не стоит у своего босса сразу просить 5 тысяч.

В конце курса по "Бизнес-этикету" Фреймут проводит часовую видео-встречу с "выпускниками", где дает свой экспертный ответ на их вопросы. "В группе счастливых участниц курса примерно 30 человек. Часть из них за границей и пытается понять, как обращаться в новых условиях поиска работы или с иностранным работодателем. Но большая часть – в Украине и стремится наладить работу своего маленького бизнеса или даже просто начать его, – пишет журналистка. – Итак, одна из участниц спросила, как же подобрать себе команду, как найти правильных людей. Ответ Фреймут предлагаю занести в золотые анналы ответы на все вопросы: "Молиться".

Как отмечает автор, бывшая телеведущая также предпочитает "фантазии на тему британской аристократии". Например, лектор рассказывает украинцам, что устраивая прием, при представлении гостей друг другу, следует начинать с герцогов и графов. Не обошлось и без уроков "как быть леди". В качестве бонуса Фреймут присылает ученицам названия книг по бизнес-этикету. "Самая полезная часть "курса" для тех, кто, возможно, действительно пришел за этим. Но в целом лайфхак для инфомошенников роскошный: заявляешь название курса, собираешь деньги и бросаешь "ученикам" несколько книг по теме. Пусть сами читают, нечего лениться", – говорится в рецензии.

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