УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Журналистка высмеяла курс по этикету Ольги Фреймут, который приобрела за пять тысяч гривен: чему учит главный "Ревизор" страны

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
999
Журналистка высмеяла курс по этикету Ольги Фреймут, который приобрела за пять тысяч гривен: чему учит главный 'Ревизор' страны

Журналистка проекта Антонина от Детектор Медиа поделилась честным отзывом на курс по "Бизнес-этикету" экс-телеведущей Ольги Фреймут. Обучение, которое стоило 5 тысяч гривен, предлагает желающим 25 видеоуроков продолжительностью в среднем три минуты – в результате менее полутора часов материала.

Видео дня

Однако, по словам автора рецензии, потенциальных учениц ждет та информация, которая в свободном доступе не только на странице Фреймут, но и в интернете в целом. Самое главное из тезисов бывшей звезды "Ревизора" это то, что бизнес представляет собой не только крупные корпорации, но и талант предпринимателей. "Ибо даже в Библии сказано, что нельзя закапывать свой талант", – говорит лектор, кое-где сравнивая себя со священником.

Журналистка высмеяла курс по этикету Ольги Фреймут, который приобрела за пять тысяч гривен: чему учит главный "Ревизор" страны

Во время трехминутных уроков знаменитость дает примеры бизнес-этикета из тех сфер, где сама работала. В частности, одна из лекций содержит "мастер-класс", как нужно просить повышения заработной платы на примере профессии литературного редактора. В рекомендации Фреймут отметила сумму, которая у литредакторов скорее вызовет ироническую улыбку. Мол, если вы зарабатываете 2 тысячи долларов, не стоит у своего босса сразу просить 5 тысяч.

Журналистка высмеяла курс по этикету Ольги Фреймут, который приобрела за пять тысяч гривен: чему учит главный "Ревизор" страны

В конце курса по "Бизнес-этикету" Фреймут проводит часовую видео-встречу с "выпускниками", где дает свой экспертный ответ на их вопросы. "В группе счастливых участниц курса примерно 30 человек. Часть из них за границей и пытается понять, как обращаться в новых условиях поиска работы или с иностранным работодателем. Но большая часть – в Украине и стремится наладить работу своего маленького бизнеса или даже просто начать его, – пишет журналистка. – Итак, одна из участниц спросила, как же подобрать себе команду, как найти правильных людей. Ответ Фреймут предлагаю занести в золотые анналы ответы на все вопросы: "Молиться".

Журналистка высмеяла курс по этикету Ольги Фреймут, который приобрела за пять тысяч гривен: чему учит главный "Ревизор" страны

Как отмечает автор, бывшая телеведущая также предпочитает "фантазии на тему британской аристократии". Например, лектор рассказывает украинцам, что устраивая прием, при представлении гостей друг другу, следует начинать с герцогов и графов. Не обошлось и без уроков "как быть леди". В качестве бонуса Фреймут присылает ученицам названия книг по бизнес-этикету. "Самая полезная часть "курса" для тех, кто, возможно, действительно пришел за этим. Но в целом лайфхак для инфомошенников роскошный: заявляешь название курса, собираешь деньги и бросаешь "ученикам" несколько книг по теме. Пусть сами читают, нечего лениться", – говорится в рецензии.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как режиссер дубляжа сравнил Klavdia Petrivna с самой дорогой певицей мира и сделал ей любопытное предложение: "Кто будет за это платить деньги?"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!