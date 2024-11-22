'Кто будет за это платить деньги?' Режиссер дубляжа сравнил Klavdia Petrivna с самой дорогой певицей мира и сделал ей интересное предложение

Украинский режиссер дубляжа Олекса Негребецкий (настоящее имя – Леонид Дмитренко) сравнил молодую певицу Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) с американской артисткой Тейлор Свифт. Он считает, что украинка не поступается самой богатой певице мира своим творчеством.

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Более того, он сделал ей предложение – начать петь в стиле джаз. В то же время, Негребецкий признался в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, музыка американки Тейлор Свифт ему не интересна и не вызывает никаких эмоций.

"Я давно знаю певицу Тейлор Свифт (смеется), просто я ее никогда не слушал! А когда послушал, то она не вызывала у меня никаких эмоций. Может потому, что я человек другой культуры, не американец, а американцам она нравится. Тейлор Свифт не уступает Klavdia Petrivna (смеется), просто Klavdia Petrivna в наших условиях – это что-то свежее, новое, интересный голос, подход. И при должной работе продюсеров из нее могла бы вырасти очень популярная и оригинальная певица", – поделился мыслями режиссер.

Он также добавил, что хотел бы Klavdia Petrivna послушать в стиле джаз. В этом жанре артистка уже пела на шоу "Дом звукозаписи". Юная вокалистка исполнила песню "Намалюй мені ніч" Мирослава Скорика. Бек-вокалом был Freedom-jazz – женский кавер-бэнд, который в 2008 году основала Елена Коляденко.

"Я бы хотел, чтобы она пела блюз. Не знаю, как это будет, потому что кто же ее научит его петь? И кто в нашей стране за него будет платить деньги? У нас единицы любят блюз", – заметил Негребецкий.

Отметим, что режиссера дубляжа и переводчика Олексу Негребецкого можно узнать по сериалам "Альф", "Паровоз Томас и его друзья", "Телепузики", анимационными лентами "Тачки", "Шрек", "Сезон охоты", "Мадагаскар", "Панда Кунг-Фу", художественными фильмами "Третий лишний", "Пришелец Павел" и несколькими фильмами о супергероях вселенной Marvel и о трансформерах.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олекса Негребецкий раскрыл тайну съемок сцен, захватывающих внимание зрителя и ставших давно коронными моментами в голливудских фильмах. Он утверждает, что киноискусство для многих операторов стало ремеслом, а определенные ракурсы и места съемок – испытаны временем, поэтому часто в разных фильмах можно найти похожие локации.

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