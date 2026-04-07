Украинский шоумен Анатолий Анатолич сделал острую пародию на недавнее интервью певицы Анастасии Приходько, в котором она в очередной раз стала на защиту русского. Ведущий в несколько преувеличенном и ироничном формате воспроизвел самые громкие заявления исполнительницы, в частности о том, что язык, на котором говорят в России, и которым пользуется она, якобы кардинально отличаются.

Соответствующий ролик Анатолич обнародовал на личной странице в Instagram. В подписи он отметил, что таким образом якобы передал смысл почти двухчасового интервью артистки за одну минуту.

Пародию Анатолий Анатолич начал с высмеивания слов Анастасии Приходько о том, что она не виновата в том, что общается на языке страны-агрессора. Певица неоднократно говорила, что на это повлияло несколько обстоятельств: Киев, в котором она росла, долгое время был русскоязычным, да и в школе преподаватели не использовали украинский.

"Мне на украинском трудно говорить. На русском – да, льется песня. Я коренная киевлянка, родилась и прожила в центре. У меня был только русский язык. В школе был русский язык и литература, был и украинский язык, но на русском. Русский язык не принадлежит России. У нас разный говор. У них: "че, че", а у нас: "шо, шо". Это как британский и американский", – сказал Анатолич в образе Приходько.

Стоит отметить, что последнюю фразу шоумен фактически процитировал из интервью певицы. Приходько заявила: русский, на котором она общается, это "киевский диалект" и отличается от языка, используемого в РФ, как американский и британский английский.

Далее в юмористическом ролике Анатолий Анатолич появился в образе самого себя и попытался возразить Приходько. Шоумен сказал, что родом из Кривого Рога, где в свое время также преобладал русский, но он смог перейти на соловьиный. Но его речь перебила "Приходько" фразой: "Ж*пе слова не давали".

Однако, в пародии Анатолича певица была все же немного более сдержанной чем во время реального интервью. Ведущая прямо давала понять, что не согласна с языковой позицией Приходько, на что она реагировала довольно эмоционально и даже покинула кадр.

