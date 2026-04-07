"Укрпочта" раскрыла график работы на Пасху: как будут работать отделения

В Украине на Пасху, 12 апреля, отделения "Укрпочты" будут работать по сокращенному графику и открываться с 12:00. В субботу и понедельник почта работает в обычном режиме, а график конкретного отделения можно проверить онлайн.

Об этом говорится в сообщении почтового оператора. Как и ожидалось, в праздничный день будет действовать сокращенный режим, однако полного прекращения работы не предусмотрено.

В воскресенье, 12 апреля, большинство отделений "Укрпочты" откроются позже, чем обычно – работа начнется с 12:00. Такой подход позволяет совместить праздничный отдых работников с потребностями клиентов, которые могут иметь срочные почтовые дела даже в праздничный день.

В то же время в предпраздничные и послепраздничные дни никаких ограничений не предусмотрено. В субботу, 11 апреля, а также в понедельник, 13 апреля, все отделения будут работать в обычном режиме. Клиенты могут планировать свои отправления без дополнительных трудностей, как накануне Пасхи, так и сразу после нее почтовые услуги будут предоставляться в полном объеме.

Несмотря на общий график, отдельные отделения могут иметь индивидуальные особенности работы – в зависимости от региона, нагрузки или других факторов. Именно поэтому клиентам советуют заранее уточнять информацию. Сделать это можно несколькими способами:

в мобильном приложении "Укрпочта 2.0";

на официальном сайте компании.

Сервисы позволяют быстро найти нужное отделение и проверить его актуальный график работы, что особенно удобно в праздничный период.

Пасха 2026: будет ли выходной в понедельник

В 2026 году православные верующие в Украине будут праздновать Пасху 12 апреля. По традиции этот праздник всегда приходится на воскресенье, а в мирное время следующий понедельник обычно делают дополнительным выходным.

Однако во время военного положения это правило временно не применяется. Сейчас военное положение в Украине продлено как минимум до 4 мая 2026 года. В этот период трудовые отношения регулируются специальным законом – Законом Украины от 15 марта 2022 года №2136-IX об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Этот документ определяет, что на время действия военного положения нормы статьи 73 КЗоТ относительно праздничных и нерабочих дней фактически приостановлены. Соответственно не действует и правило переноса выходного. Поэтому в 2026 году официального дополнительного выходного после Пасхи не предусмотрено – понедельник, 13 апреля, останется обычным рабочим днем.

Важно отметить, что эта норма прежде всего касается государственных учреждений, предприятий и организаций. Частные компании имеют право самостоятельно устанавливать рабочий график для своих работников. Если руководство примет соответствующее решение, понедельник послеПасхи может быть объявлен выходным. Для этого достаточно издать внутренний приказ или изменить график работы.

