Количество людей с инвалидностью в Украине растет ежедневно и это уже не статистика, а новая реальность для бизнеса. Пространства, услуги и развлечения должны адаптироваться под новые реалии.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Інклюзивність – це не про пільги, а про стандарти

Суспільство вже змінилося, а більшість бізнесів цього ще не помітила. Хто не адаптувався – той просто не існує для цієї аудиторії. Сходами на вході, вузькими дверима, відсутністю доступних санвузлів.

Інклюзивний підхід – це не про знижки чи "соціальні програми". Це про те, щоб будь-яка людина могла зайти, пересуватися, скористатися сервісом і почуватись комфортно. Після повномасштабного вторгнення росії це питання набуло зовсім іншого виміру.

Дозвілля без бар’єрів: де зараз Україна і що потрібно змінити

З майже тисячі об’єктів культури та дозвілля в Україні лише 28% визнані доступними, тоді як 54% – зовсім недоступними. І це не лише про відсутність пандусів. З майже двох тисяч об’єктів, де пандуси все ж встановили, у половині випадків були допущені грубі порушення – як-от надто великий кут нахилу, що робить їх практично непридатними до використання.

Тобто навіть там, де бізнес намагався адаптуватись, результат часто формальний. Пандус є, але ним не можна скористатися.

Попри таку статистику, в Україні все ж є інклюзивні розважальні проєкти. Таким є наш проєкт у Львові, що почав працювати ще з 2018 року. Це квест-кімната "Місто без Сонця" – простір, де гра відбувається в умовах повної темряви. Так, навіть людина з повною втратою зору може грати нарівні з усіма і навіть має перевагу. Це один із небагатьох форматів дозвілля в Україні, де інвалідність стає не обмеженням, а рівною умовою для всіх учасників.

Частково питання інклюзивних просторів починають вирішувати на місцевому рівні. Так, Київська мапа доступності у застосунку "Київ Цифровий" вже налічує понад 3 тисячі локацій і нею скористалися більше 18 000 разів, тобто попит на таку інформацію є.

Крім того, сьогодні в Україні є нормативна база щодо доступності. Але між паперовими вимогами й реальною архітектурою – прірва. Більшість приміщень, що здаються в оренду, не відповідають базовим стандартам безбар'єрності. Держава не стимулює власників змінювати це системно.

Тому виникає запитання: чи готова українська влада перейти від декларацій до реальних механізмів – пільг, вимог до оренди, перевірок при видачі дозволів? Поки відповідь не буде ствердною, відповідальність лягає на бізнес.

Американський досвід: що Україна може взяти за орієнтир

У США інклюзивність у бізнесі – не питання доброї волі, а юридична норма. Закон про американців з інвалідністю (ADA), ухвалений ще у 1990 році, зобов’язує всі публічні простори – від ресторанів до розважальних закладів – забезпечувати рівний доступ. Порушення тягне за собою реальні санкції, тому бізнес адаптується не із соціальних міркувань, а тому що це вигідніше, ніж платити штрафи.

Результат – цілісна культура доступності. Пандус на вході сприймається так само природно, як і двері. Доступний туалет – стандарт, а не бонус. Персонал навчений комунікувати з людьми з різними особливостями.

Для українського бізнесу не потрібно чекати, поки держава ухвалить аналог ADA. Є кроки, які можна зробити вже зараз.

Наприклад:

Аудит простору. Пройдіть власний заклад очима людини на візку, з тростиною або з дитячою коляскою. Де є пороги, де вузько, де незрозуміло – це і є точки для змін.

Навчання команди. Більшість проблем не архітектурні, а комунікаційні. Персонал має знати, як запропонувати допомогу, не принижуючи людину, і як поводитись у нестандартних ситуаціях.

Комунікація. Якщо заклад доступний – скажіть про це прямо: на сайті, у соцмережах, у Google-профілі. Люди з інвалідністю перед відвідуванням перевіряють це заздалегідь.

Не чекати ідеальних умов. Якщо вхід поки що зі сходами, але є можливість заїхати збоку – вкажіть це. Часткова доступність краща за її відсутність, якщо про неї знають.

Інклюзивність збільшує аудиторію, а не ускладнює бізнес. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад мільярд людей у світі живуть з тією чи іншою формою інвалідності – це великий і лояльний ринок, який більшість бізнесів просто не помічає.

Війна в Україні триває, та інклюзивність перестає бути "темою для окремих ініціатив", вона стає питанням відповідальності. Бізнесу доведеться навчитися правильно сприймати цю реальність і адаптуватися. Так само, як суспільству вчитися жити в нових умовах.

І якщо український бізнес хоче бути сучасним, конкурентним і людиноорієтованим – безбар’єрність має стати нормою, а не винятком.