'Какой красивой она выросла': украинцы нашли героиню мема 'Сфоткала? Я видео снимаю'

Украинцы нашли звезду мема "Сфоткала? Я видео снимаю", который появился на просторах сети примерно в середине 2010-х годов. Забавный ролик до сих пор не теряет своей популярности и вызывает смех у зрителей, однако его главная героиня, которая искренне возмущалась нежеланию подруги сделать ей красивый снимок, кардинально изменилась.

На платформе Threads юзеры распространили кадр из Instagram девушки, которую, кстати, зовут Татьяна Данилюк, на котором можно увидеть, что она потеряла детские черты внешности, сделала другую прическу и обновила свой стиль. Теперь в ней довольно нелегко узнать маленькую звезду мема "Сфоткала? Я видео снимаю", которая в свое время полюбилась аудитории.

Когда украинцы увидели героиню юмористического ролика, не смогли удержаться от комплиментов и начали восхищаться ее красотой:

"Она знала еще тогда, что она красавица, и что ее действительно стоит фотографировать!"

"Чужие дети растут быстро".

"Какой красивой она выросла!"

"Я ее обожаю. Что взрослой, что ребенком – замечательная".

"Была красавицей, выросла иконой".

А вот некоторые пользователи сети сосредоточили внимание на том, что фотография звезды мема "Сфоткала? Я видео снимаю", которую распространили в Threads, является скриншотом из видео. Юзеры шутили, что даже через много лет Татьяна не дождалась, чтобы ей сделали хороший кадр.

"Ходят легенды, что еще никому в жизни не удалось ее сфоткать".

"Так подружка и не научилась фоткать".

"И здесь не сфоткали, а видео снимали. Но ведь красивая".

"Ее до сих пор снимают на видео, а она делает скрины?"

