Какие приборы обязательно выключать перед сном: предупреждение электриков

Вечерние ритуалы, которые мы повторяем изо дня в день, включают в себя чистку зубов или проверку замков на входной двери. Но как часто вы задумываетесь над тем, чтобы вытащить из розеток штекеры своих домашних приборов?

Между тем это простая привычка, которая не только уменьшает счета за свет, но и существенно снижает риск пожара. Многие гаджеты являются настоящими "энергетическими вампирами": они продолжают потреблять электричество просто потому, что соединены с сетью. Другие же становятся опасными из-за риска перегрева или внутренних неисправностей, пока вы спите. Издание Real Simple собрало семь приборов, которые обязательно надо отключать на ночь.

Электрические обогреватели

Портативные обогреватели являются одной из самых частых причин бытовых пожаров. Они потребляют огромное количество энергии и могут, пока вы мирно спите, перегреться, перевернуться или поджечь предметы поблизости, например постельное белье или шторы. Вместо того чтобы оставлять такой прибор включенным на ночь, безопаснее воспользоваться дополнительным одеялом или положить в постель грелку.

Смартфоны и компьютеры

Ноутбуки, планшеты и телефоны стоит отсоединять от сети сразу после того, как уровень заряда достигнет 100%. Хотя современные гаджеты имеют защиту от перезарядки, они все равно продолжают потреблять небольшое количество энергии в режиме ожидания. Кроме того, ночная зарядка создает излишнее тепло, что со временем сокращает срок службы аккумулятора и приводит к износу кабелей и разъемов.

Гаджеты с литиевыми аккумуляторами

Электроника на литий-ионных батареях требует особой осторожности. Это касается электроинструментов, беспроводных пылесосов, павербанков, электрических зубных щеток и средств для ухода за внешностью. Такие аккумуляторы могут перегреваться во время зарядки, особенно если они уже старые или используются неоригинальные зарядные устройства. Лучше всего заряжать их только тогда, когда вы можете за ними присматривать. А значит выключать их перед сном очень важно.

Системы развлечений

Телевизоры и игровые консоли потребляют немало энергии, даже когда они фактически стоят выключены. Самой удобной стратегией здесь будет использование сетевого фильтра (удлинителя с кнопкой) для всей мультимедийной системы и компьютерной техники. Это позволяет одним нажатием выключить сразу все устройства, не вытаскивая каждую вилку отдельно.

Кухонная техника

Кофеварки, чайники и стационарные миксеры также должны быть в списке приборов, которые выключают на ночь. Это мощные устройства, и хотя они кажутся безопасными, внутренняя неисправность в базе чайника или попадание крошек в тостер может вызвать перегрев. Поскольку мы используем всю эту технику ежедневно, то часто забываем, что она постоянно находится под напряжением. И зря.

Инструменты для укладки волос

Фены, плойки и выпрямители для волос длительное время сохраняют тепло после использования. Кроме того, существует риск их случайного включения. Разумнее всего – дать прибору остыть, смотать шнур и спрятать его в шкаф. Это не только безопасно, но и освобождает пространство в ванной комнате.

Неисправная электроника

Если вы заметили, что электроприбор (любой) становится неестественно теплым, его вилка выглядит поврежденной или вы слышите треск при движении провода – немедленно выключите его из розетки. Большинство пожаров случается не из-за каких-то экстремальных действий, а из-за обычных бытовых предметов, которые годами оставались включенными без всякой проверки. Неисправные розетки и устаревшая техника являются главными факторами риска, поэтому лучше заменить подозрительное устройство, чем игнорировать проблему.

