Скандал после смерти: на странице Степана Гиги послали на три буквы вдову воина и сделали неоднозначное заявление

Вокруг имени покойного народного артиста Украины Степана Гиги разгорелся громкий скандал. На официальной странице певца в Facebook, которую продолжает вести его команда и дети, грубо ответили вдове погибшего защитника Яне Копачинской, использовав нецензурную лексику.

Все началось в конце 2025 года, когда на сайте электронных петиций к президенту Украины появилось обращение с призывом предоставить Степану Гиге высшее государственное звание. Об инициативе публично сообщила команда артиста в соцсетях, призвав пользователей поддержать петицию.

В посту отмечалось, что почти пятьдесят лет жизни певца были посвящены украинской песне. Авторы публикации подчеркнули, что в периоды вытеснения украинской эстрады Степан Гига доказывал конкурентоспособность национальной музыки, а десятки альбомов и тысячи концертов стали весомым вкладом в украинскую культуру.

Впрочем, именно эта публикация и стала триггером для громкого конфликта. В комментариях под постом жена погибшего украинского воина Владислава Зусько – Яна Копачинская – обратила внимание на, по ее мнению, принципиальную ошибку. Она отметила, что на картинке к публикации использован орден Украины "За заслуги", тогда как петиция касается присвоения звания "Герой Украины", которое имеет совсем другой статус.

В своем комментарии женщина подчеркнула, что это награды разного уровня, и назвала ситуацию неприемлемой. Она также заявила, что подобные инициативы могут обесценивать само звание "Герой Украины", особенно на фоне войны и потерь среди военных.

"Это орден Украины "За заслуги" у вас на фото! А вы просите "Героя Украины"! Это награды разного уровня. "Герой Украины" – самая высокая, а орден "За заслуги" – одна из высоких, но низших государственных наград. Вашему позору уже нет предела, очень обидно", – написала она в комментариях.

Вскоре после этого с аккаунта, который позиционируется как официальная страница Степана Гиги, появился грубый ответ с использованием нецензурной лексики: "идите на х*й". Этот комментарий впоследствии был удален вместе с замечанием Яны Копачинской, однако скриншоты быстро распространились по соцсетям.

Сама Яна Копачинская на своей странице в Facebook публично отреагировала на инцидент, заявив, что такое поведение со стороны страницы от имени известного артиста является унизительным и недопустимым. По ее словам, речь идет не только о личном оскорблении, а об общем обесценивании государственных наград и неуважении к семьям погибших защитников Украины.

Она также отметила, что, по ее убеждению, награды такого уровня не должны "выпрашиваться" через массовые репосты и информационное давление, а тем более – использоваться как инструмент для повышения охвата в соцсетях.

Как объяснила инцидент команда Степана Гиги

В тот же день, 12 января, на официальных страницах Степана Гиги было опубликовано обновленное сообщение с объяснением позиции команды артиста. В заявлении говорилось о якобы очередной информационной атаке, попытках дискредитации имени народного артиста, распространении фейковых материалов, манипулятивных скриншотов и неподтвержденных утверждений.

Команда отметила, что подобные ситуации, по их словам, возникают не впервые с 2023 года, а ранее предметом манипуляций была активная творческая деятельность и гастрольный график артиста. Теперь же, утверждают представители страницы, объектом атак стала общественная инициатива в виде петиции.

"Имя народного артиста Украины Степана Гиги и его команды систематически пытаются дискредитировать путем распространения фейковых материалов, манипулятивных скриншотов и неподтвержденных утверждений. Ни в одном из случаев эти попытки не имели под собой никаких фактов и каждый раз терпели полный провал. Мы осознаем источник подобных провокаций и их мотивацию", – заявили в команде артиста.

В то же время в этом заявлении прямо не прозвучало опровержение факта нецензурного ответа вдове погибшего военного. Также не было четко объяснено, признает ли команда, что оскорбительный комментарий действительно был оставлен от имени официальной страницы, и кто именно несет за это ответственность. Такая форма реагирования вызвала дополнительные вопросы и стала основанием для обвинений в попытке избежать прямого ответа.

"Команда Степана Гиги не считает целесообразным реагировать на каждый фейк отдельно, однако оставляет за собой право на правовую оценку и соответствующие действия в случае дальнейшего распространения ложной информации", – добавили там.

